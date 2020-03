Diaz-Balart, som er valgt inn fra Miami, opplyser at han er i karantene og arbeider hjemmefra etter at han fikk beskjed om testresultatet onsdag etter at han fikk feber og hodepine.

Også ordføreren i Miami, Francis Suárez, har testet positivt.

Senere opplyste kontoret til demokraten Ben McAdams fra Utah at han også har følt seg dårlig og testet positivt.

Flere andre har satt seg selv i hjemmekarantene etter å ha vært i kontakt med Diaz-Balart.

Diaz-Balart sier det er ekstremt viktig at alle tar viruset på alvor og følger retningslinjene som USAs helsetjenester har utstedt for å bremse spredningen av viruset.

USA har hittil registrert over 9.300 smittetilfeller og over 150 dødsfall tilknyttet koronaviruset.

