De fire opposisjonspartiene skal ha vært enige om en felles posisjon tidligere onsdag, men det var ved midnatt også uklart om denne enigheten ville holde.

Like før halv to avsluttet partiene nattens forhandlinger, men det gjenstår fremdeles noen detaljer, får NTB opplyst.

Finanskomiteen møtes klokken 9 torsdag morgen for en siste gjennomgang av krisetiltakene, før de drøftes i Stortinget torsdag klokken 10.

Det var hektisk møtevirksomhet på Stortinget onsdag kveld mellom opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Sp og de tre regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre.

Luftfarten er spesielt hardt rammet av krisen i norsk økonomi, og opposisjonspartiene er nå enige om at det vil bli ytterligere tiltak for innenriks luftfart, etter det NTB forstår.

Det skal også være en pakke til kommunene i overenskomsten. Samtidig er det ventet at helsevesenet får mer hjelp, og det vil trolig komme konkrete tiltak på utdanning og skole. Også dagpenger til studenter har vært en del av samtalene.

Det er ventet at det vil bli lagt fram en form for næringspakke for å hjelpe spesifikke bransjer som sliter.

Samtidig ønsker flere partier å «tette hull» i enigheten på arbeids- og sosialfeltet fra mandag. Det har blant annet vært diskutert å begrense selskapers muligheter til å betale ut utbytte.

En låne- og garantiordning på 100 milliarder kroner som regjeringen la fram sist søndag, skal behandles senere.

(©NTB)