Italia er det europeiske landet som er hardest rammet av koronaviruset, og onsdag rapporterte myndighetene om 475 nye dødsfall relatert til viruset det siste døgnet.

Italias statsminister. Giuseppe Conti, satte 9. mars hele landet i en nasjonal karantene. Landets innbyggere skal holde seg inne, og kun gå ut dersom det er strengt nødvendig i forbindelse med arbeid, helserelaterte årsaker eller dagligvarehandel.

Å bryte karantenereglene er ulovlig, og blant de 700.000 menneskene politiet stoppet mellom 11. og 17. mars oppdaget de at 43.000 av dem brøt reglene, skriver The Guardian.

Prester risikerer straff

Et av de mest alvorlige tilfellene fant sted på Sardinia, der en mann som hadde testet positivt for viruset ble oppdaget mens han var ute og handlet, til tross for å ha fått strenge ordre om å holde seg hjemme. Mannen risikerer nå opp til 12 år i fengsel.

Også i Aosta i nord-vest risikerer en mann straff for å ha bidratt til å forverre epidemien. Mannen hadde ikke informert legene sine om at han hadde opplevd symptomer på koronaviruset før han la seg under kniven for å få gjort plastisk kirurgi på nesen. Mannen testet senere positivt for viruset.

Flere prester risikerer også straff etter at de har holdt begravelser. Begravelser er forbudt på nåværende tidspunkt.

Får kritikk for ikke å være strenge nok

Til tross for at flere nå risikerer strenge straffer for brudd på karantenereglene, får italienske myndigheter kritikk for ikke å være strenge nok. Tusenvis av italienere har tatt til sosiale medier etter å ha sett folk ute i gatene. Italienere får lov til å være utendørs i en begrenset periode og nære eget hjem.

– Problemet er at regjeringens resolusjon ikke eksplisitt forbyr bevegelse i det offentlige så lenge en person ikke har testet positivt for viruset eller har kommet i direkte kontakt med noen som er smittet, sier distriktsadvokat Salvatore Vella i Agrigento i sør-vest-Sicilia ifølge The Guardian.

Mange av de som anklages for brudd på karantenereglene gjemmer seg bak de reglene Vella kaller vage for å rettferdiggjøre egen oppførsel. Vella forteller at de nå ser på andre muligheter for å straffe de som bryter karantenen.

– Vi ser på muligheten til å bruke en lov som var i bruk under spredningen av kolera i 1934. Da kunne alle som ikke tok grep for å stoppe spredningen arresteres.