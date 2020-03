– Regjeringens korona-kriselov er galskap

Torsdag bekreftet Erna Solberg at regjeringen sender et forslag til Stortinget, der regjeringen får utvidede fullmakter under korona-krisen.

– Dette er ekstraordinær situasjon, regjeringen vil derfor i ettermiddag sende en proposisjon til stortinget som vil kunne gi regjeringen mulighet til raskt å fastsette forskrifter, også som fraviker fra lov, sa Solberg.

Regjeringen har vært i samtaler med opposisjonen siden søndag, og har nå flertall for kriseloven.

Loven skal gjøre det enklere å sette i verk tiltak som anses som nødvendige i den ekstraordinære situasjonen landet står i. Regjeringen kan bruke den til å nedsette regler som ellers måtte ha blitt vedtatt i Stortinget.

Nå går den profilerte advokaten Geir Lippestad ut med en kraftig advarsel til landets politikere.

– Regjeringens koronakriselov er galskap. Sette demokrati og rettssikkerhet for oss alle til side for å kunne styre? Få på plass raske beslutningslinjer i samarbeid med Stortinget. Det forventer vi at våre ledere får til. Det handler om å beholde tilliten, sier Lippestad.

– Rett medisin i krisetider som dette er ikke å svekke rettssikkerheten til oss alle, men å styre og kommunisere klart og tydelig, sier advokaten til TV 2.

– All makt til regjeringen

Han er tidligere byråd i Oslo for Arbeiderpartiet.

– Det er ikke Stortinget som har vært problemet her. Ved denne kriseloven opphører maktfordelingsprinsippet i norsk rett. Man gir all makt til regjeringen i en situasjon Stortinget ikke kan møtes. Det må være 87 representanter til stede i Stortinget på samme sted og samme tid om Stortinget skal kunne oppheve forskrift som er gitt etter denne loven. Vi kan godt komme i en situasjon der det ikke er mulig for så mange å møte, sier Lippestad.

Torsdag i forrige uke vedtok presidentskapet at antallet representanter tilstede i salen når møtet settes og under voteringer reduseres til 87 ut april. Etter Grunnloven kan ikke Stortinget holdes med mindre minst halvparten av dets medlemmer er tilstede.

BEKYMRET: Geir Lippestad mener regjeringen gjør et stort feilgrep. Foto: Vidar Ruud

– Setter tilliten på spill

– I krisetider er våre ledere helt avhengig av befolkningens tillit. Demokrati, maktfordeling og rettssikkerhet er verdier som uansett hvem som styrer gjør at tilliten til våre ledere er høy i Norge . Det farligste vi kan gjøre i krisetider er å sette denne tilliten på spill, sier Lippestad.

Han mener alle partiene nå bør sette seg sammen og finne raske og gode kommandolinjer mellom regjeringen og Stortinget.