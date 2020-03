Vil gi Boasson Hagen & co. portforbud

Dette er den klare meldingen fra Bevegelsen for en mer troverdig sykkelsport (MPCC), som Edvald Boasson Hagens lag, NTT, er en del av.

MPCC har 380 profesjonelle ryttere under sin paraply, men ønsker ikke å se noen av dem på landeveien nå for å unngå to ting:

– Smitte andre og havne i en ulykke som vil gi merarbeid for sykehusene, sier MPCCs lege, Pierre Lebreton.

Boasson Hagen fikk for første gang høre om utspillet til MPCC da han gjestet en videopod med TV 2s sykkelredaksjon, som du kan se i videovinduet over. NTT-rytteren har med andre ord ikke fått noe slikt pålegg fra sin arbeidsgiver, og vil foreløpig fortsette med å trene utendørs i Oslo-området.

– Jeg skjønner hva de mener med at man ikke skal utsette andre for fare og slike ting. Det er et godt poeng. Men jeg sykler forsiktig når jeg er ute. Jeg tar verken de største sjansene eller sykler med stor risiko når jeg trener ute i disse dager, sier han.

Ni World Tour-lag er medlem av MPCC, blant annet Carl Fredrik Hagens Lotto-Soudal og EF Procycling, som Kristoffer Halvorsen sykler for.

- Jeg har ikke hørt noe om det. Jeg er godt igang med lang langtur i dag, skriver Hagen i en melding til TV 2 og sender med et bilde av bilfrie veier i strålende vårsol.

Kaos og frustrerte ryttere

I videopodden forteller Thor Hushovd om kaotiske tilstander i sykkelsporten som en følge av konsekvensene rundt koronaviruset. I Italia - hvor det er lockdown - får rytterne lov til å sykle utendørs hvis de har med seg profflisensen fra det internasjonale sykkelforbundet, mens deres kolleger i Spania og Frankrike risikerer store bøter hvis de ikke følger pålegget fra myndighetene om å holde seg inne.

– Jeg har hørt at en del franske syklister har tatt på nøytrale sykkeltrøyer og dratt ut på trening. I dag var det en fra FDJ som ble stoppet og satt tre timer hos det lokale politiet. Han fikk svi. Nå har FDJ-sjefen, Marc Madiot, sendt mail til alle rytterne på laget der han har lagt ned forbud mot å trene ute, forteller TV 2s sykkelekspert - som bor i Monaco, men som nå oppholder seg i Nice med familien.

– Her er det fullt portforbud. Og vi kan kun holde oss på eiendommen vår hvis ikke vi skal på apoteket eller til vår nærmeste matbutikk. Du må imidlertid ha med deg dokumentasjon på adressen din, for nå patruljerer politiet og sjekker om det stemmer, sier Hushovd.

Forskjellsbehandling

Blant syklistene er det en frykt for ulike konkurransevilkår når rittene starter opp igjen ettersom noen har fått muligheten til å trene ute, mens andre har vært beordret til å holde seg inne gjennom koronakrisen.