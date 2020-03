De amerikanske myndighetene og Donald Trump har tidligere fått kritikk for å ikke innføre tiltak tidligere, samt at Trump uttalte at USA har situasjonen under kontroll.

Det ser derimot ut til at ting er i ferd med å snu.

Krisepakken, som tilsvarer rundt 1.130 milliarder kroner, var fra før vedtatt i Representantenes hus, og den blir nå oversendt til president Donald Trump for undertegning.

Foruten gratis koronatesting og økt sykelønn, skal den også sikre mer støtte til dem som mister jobben og mer matvarehjelp til dem som trenger det mest.

Tidligere onsdag kunngjorde Trump ytterligere tiltak for å bekjempe spredningen av viruset, samt å ivareta amerikanernes interesser.



Senatet forhandler nå om en krisepakke på over 11.000 milliarder kroner, som skal holde hjulene i den virusrammede amerikanske økonomien i gang.