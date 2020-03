Viruset truer folkehelsa

I det aller største bildet handler det om overlevelse for de verst rammede. En felles kamp mot en pandemi pågår på samme tid som hver og en av oss forsøker å få hverdagen til å fungere. Regnestykket med hjemmekontor, hjemmeundervisning, gjennomføring av forebyggende smittetiltak/karantener i kombinasjon med å sørge for tilstrekkelig frisk luft og fysisk aktivitet går for de færreste opp.

Jeg har vært en av de som har hevdet at idrett er viktig, men uviktig i et større perspektiv. I øyeblikket er jeg i ferd med å innse at jeg har tatt feil. Jeg opplever at vi står ovenfor en enda en trussel vi ikke kan tillate oss å undervurdere, en som lusker litt bak Covid-19: Stillesitting.

Kombinert med en økt grad av isolering er manglende fysisk aktivitet noe som kan føre til langt verre konsekvenser enn folk flest er klar over. Vi må ikke glemme vår egen form i flukten fra og jakten på viruset.

Å være fysisk aktiv gir en rekke helsefordeler. Lavt nivå av fysisk aktivitet er en stor risikofaktor for dårlig helse og død uansett årsak. Det er ikke ny informasjon for folk flest. Det som derimot _er_ nytt for oss er situasjonen vi står i med full stopp i organisert idrettsaktivitet i landet vårt. Treningssentrene er stengt. Barna er hjemme fra skole og barnehage. Vi oppfordres til å følge de anbefalte tiltakene for at folk holder seg mest inne uten kontakt med andre. Barna skal helst ikke leke med andre enn søsken, hvis de har noen. Det er åpnet opp for at barna til nød kan leke med én lekekamerat utendørs, med minimalt med kontakt seg imellom. Det er dog å foretrekke at de ikke leker med noen utenom nærmeste familie. Du risikerer å bli uglesett og uthengt om benytter deg av det lille mulighetsrommet som eksisterer for barna.

Hva betyr dette for oss? Hva kan vi forvente oss som følge av dette? Jeg tror ikke vi aner omfanget av risikoen vi utsetter oss for ved å la dette vedvare over tid verken på kort eller lang sikt. Det er godt dokumentert at noe av det aller viktigste for oss er sosiale relasjoner, det er spesielt viktig for barn. Ensomhet er ikke bra for oss, det er direkte helseskadelig.

Tall fra Helsedirektoratet fra 2018, viser at bare én av tre oppfyller anbefalingene om minst 30 minutter daglig med aktivitet med minimum moderat intensitet. Det var før man stengte banene, lukket dørene i hallene, låste treningssentrene og satte all idrett i landet vårt på pause på ubestemt tid. Vanligvis er samfunnet tilrettelagt for at vi skal kunne ta vare på helsa vår gjennom å sikre en daglig dose aktivitet, men selv da er dørstokkmila vanskelig å komme over for mange. Nå er det ikke lenger en dørstokk. Det er en svær låvedør.