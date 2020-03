Oslo kommune ønsker å kjøpe munnbind, smittefrakker, engangshansker, beskyttelsesbriller og åndedrettsvern.

– Et koronautbrudd krever langt mer smittevernutstyr enn en normalsituasjon. Vi jobber intenst med å skaffe smittevernutstyr. Dette er en knapphetsressurs i hele landet, og situasjonen er svært krevende for kommunene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Kommunen ber alle som sitter på godkjent utstyr å kontakte dem på suppliercovid19@uke.oslo.kommune.no.

Trenger utstyr

Oslo kommune går nå ut med oppfordring til alle leverandører som har smittevernsutstyr om å kontakte kommunen direkte.

– Nå er det helt avgjørende at nasjonale myndigheter sikrer stabil og tilstrekkelig leveranse av smittevernutstyr, sier Johansen.

– I går ettermiddag påpekte helseministeren at dette er den problemstillingen regjeringen jobber aller mest med. Jeg er glad for at regjeringen har sagt at det er ingen økonomiske begrensninger for å få tak i utstyr. Vi forventer at det kommer en løsning raskt, legger han til.

Flere ber om hjelp

Også Tromsø kommune og Lørenskog kommune går onsdag ut med en bønn om smittevernutstyr.



Tromsø ber alle næringsaktører og andre i regionen om å bidra.

— Vi setter stor pris på om aktører som har relevant utstyr tar kontakt med kommunen, sier overlege i smittevern, Trond Brattland, i Tromsø kommune.

Helseminister Bent Høie sa onsdag at regjeringen jobber med å få tak i utstyr fra andre steder i verden, og at de jobber med å få i gang produksjonen i Norge.

– Og i dag kom den gode nyheten om at norsk næringsliv stiller opp, og nå har vi på gang både produksjon av smittevernsfrakker og desinfeksjonsvæske i Norge, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Slipper gjennom utstyr

EU har innført restriksjoner på eksport av ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr for å sikre at egne behov kan dekkes under korona-pandemien. Tirsdag ble en forsendelse med smittevernsutstyr stanset på grensen.

– Heldigvis så skjedde det en endring i Sverige i dag som gjør at lastebilene som har stått eller vært på vei til Norge, nå får komme over grensen. Dette gjelder fram til 19. mars i første omgang, sier Høie.