Usikkerhet som følge av ulik praksis i kommunene gjør at Coop har besluttet å stoppe salget av smågodt i løsvekt i alle sine dagligvarebutikker i Norge.

– Vårt hovedfokus er å ivareta våre fantastiske ansatte og kunder, og sikre matforsyning til butikker over hele Norge. Vi har samtidig fulgt alle råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet for å forhindre smittespredning, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop Norge.

– Enormt press

Tidligere har Coop fulgt de kommunale helsemyndighetenes råd når det gjelder salg av smågodt og nøtter i løsvekt, men går nå sin egen vei for å unngå usikkerhet.

– Dette har vi også respektert og etterfulgt, men ulik praksis har utløst usikkerhet og spørsmål fra ansatte, kunder og media. De butikkansatte er allerede under et enormt press, sier Friis.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen sier til TV 2 at smågodtsalget ikke er stoppet for å unngå smitte.

– Mattilsynet sa senest tirsdag at koronaviruset ikke smitter via mat, så dette er for å fjerne litt av presset de ansatte kjenner på. Dette er også grunnen til at vi fortsatt har frukt og grønt uten emballasje i butikkene, sier Kristiansen til TV 2.

COOP: Coop Extra på Sofiemyr onsdag. Foto: Lars Barth-Heyerdal / TV 2

Stopper ikke salget

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen forteller at salget av smågodt ikke stenges i deres butikker.

– Vi har lenge etterlyst retningslinjer angående dette, og det fikk vi i går. Det er ikke nødvendigvis noen helserisiko med smågodt, men det er greit å merke seg at disse blir solgt i bokser med lokk på, sier Søyland.



Norgesgruppen, som driver butikkene Spar, Joker, Kiwi og Meny, har økt renholdet rundt boksene og bytter smågodt-skjeene oftere enn før.

– Vi har innført en lang rekke tiltak i butikkene våre. Vi har blant annet forsterket renholdet, og nå har vi også bestilt pleksiglass som vi skal plassere foran kassene, forteller kommunikasjonssjefen.



– Dette er en pågående prosess, og vi er i en situasjon som er ny for alle. Vi prøver å sørge for at butikkene er så trygge som mulig og at det er varer i butikkene, legger hun til.