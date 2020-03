Norge kunngjorde allerede i januar en bevilgning på 36 millioner kroner særlig rettet mot Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemiers (Cepi) arbeid med en covid-19-vaksine.

Etter et møte med Cepi-direktør Richard Hatchett i januar tok statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) initiativ til en global giverdugnad.

Mangler 250 millioner dollar

De siste dagene har Tyskland lagt 1,6 milliarder kroner på bordet, mens Finland støtter vaksineutviklingen med 29 millioner kroner, Danmark har lovet 15 millioner kroner, og også Sverige har kommet med lovnader, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Likevel mangler fortsatt 250 millioner dollar i støtte før målet om en milliard dollar til Cepi blir nådd. Det er viktig at flere blir med på lasset for global helsesikkerhet, sier Ulstein.

Bekymret

Utviklingsministeren er spesielt bekymret over utviklingen i Afrika. På grunn av manglende testkapasitet, velfungerende helseinstitusjoner og utstyr for å beskytte arbeidere i frontlinjen frykter han at viruset vil føre til katastrofale lidelser.

Han mener at ebolautbruddet i Vest-Afrika viste at verden må være mye bedre forberedt på sykdomsutbrudd.

– Det er nå svært viktig at verken land eller kommersielle aktører utnytter denne krevende situasjonen vi er i til å sko seg på bekostning av de millionene som risikerer å bli syke. Vi må sørge for en rettferdig fordeling av vaksine når én eller flere vaksiner blir tilgjengelig om forhåpentligvis 12 til 18 måneder, sier han.

