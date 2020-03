En viktig balansegang mellom trusler og trøst

Det er vanskelig å sette det vi nå opplever i perspektiv. Vi snakker om de mest inngripende tiltakene i fredstid. Masse-arbeidsløshet over natten. Regjeringen får utvidede fullmakter til å hasteendre lover. Vi er under angrep av et virus vi ikke kan se. De aller fleste av oss takler dette viruset bra, men for gamle og syke kan viruset få store konsekvenser. Helsevesenet vårt kan bli overbelastet og kollapse om vi ikke alle bidrar til å hindre smittespredning.

Både den plutselige kollapsen i oljesektoren og flyktningkrisen for noen år siden var utfordrende for landet. Men vi må tilbake til terrorangrepet 22. juli 2011 for å finne noe lignende når det gjelder nasjonal krise og behovet for trygg ledelse (ingen sammenligning for øvrig).

I likhet med kongens korte, men sterke, tale fra hjemmekontor sist søndag, var statsminister Erna Solbergs tale til befolkningen i kveld viktig.

Statsministeren balanserer på en hårfin grense. Hun skal understreke alvoret og få oss til å følge myndighetenes smittevernråd. Samtidig skal hun berolige, gi håp, og ikke skape unødig frykt og panikk.

Hun advarer mot konsekvensene om vi ikke står sammen som nasjon og følger de rådene som blir gitt og truer med mer forbud og enda mer inngripende tiltak mot oss alle. Samtidig trøster hun med at dette kommer til å gå til å gå bra, at den hverdagen vi kjenner vil komme tilbake, bare vi står sammen.

Vi bombarderes med informasjon for tiden, og ikke alt vi leser og hører samsvarer med det andre leser og hører. Noen mener myndighetene ikke tar dette alvorlig nok. Andre, som for eksempel helsemyndighetene i Sverige, velger å holde skoler og barnehager åpne inntil videre. Det stilles spørsmål ved effekten av ulike tiltak.

Selv om vi er i en krisesituasjon, så er det fortsatt lov til å tenke selv. Vi skal stille spørsmål. Vi skal være kritiske til all informasjon vi mottar, også fra norske helsemyndigheter. Vi i mediene skal selvsagt fortsette å gjøre det samme. Men det er likevel viktig at vi alle følger de rådene som blir gitt. Det er ikke farlig med debatt og faglig uenighet, men det kan være farlig med ulike privatpraktiserende smitteverntiltak, som går på tvers av myndighetenes råd og bestemmelser.