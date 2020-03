– Dette koronaviruset er en enestående trussel. Dette er en unik mulighet for menneskeheten å jobbe sammen mot en felles fiende: en fiende mot menneskeheten, sa leder av Verdens helseorganisasjon (WHO) under en virtuell pressekonferanse onsdag.

Onsdag ble det kjent at 475 nye virusrelaterte dødsfall er registrert i Italia, som er det høyeste tallet på ett døgn så langt under viruskrisen.

Totalt har 2.978 personer dødd av viruset i landet.