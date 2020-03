– Det er jo litt rart å skulle gjøre dette, ler fabrikksjef Jørn Einen.

Han er for tiden den eneste ansatte som ikke er permittert fra spritfabrikken på Flesland, et godt steinkast fra flyplassen i Bergen.

Vanligvis gjør han sitt ytterste for å lage sprit med så god smak som mulig.

Men dette er ikke vanlige tider.

Nå har spritmakeren funnet fram brekningsmiddel.

Vil «ødelegge» produktet

Koronapandemien har satt sitt preg på hele det norske næringslivet. Spritfabrikkken som lager Bareksten Botanical Gin, er intet unntak.

Nå tenker selskapet nytt i krisen.

– Smak er det essensielle for oss, det er det vi jobber med. Nå skal vi «ødelegge» produktet vårt. Vi skal gå i mot alt vi egentlig står for, forklarer medgründer og styremedlem i Bareksten, Morten Dale.

Denne uken vant ginen deres pris i anerkjente San Fransico World Spirit Competition. Konkurransen blir ifølge Dale ansett å være som Oscar-prisen i spritverdenen.

Nå vil han og selskapet bytte ut edle dråper med desinfeksjon.

Håper å kalle tilbake ni ansatte

– Vi kan bruke utstyret og råvarene våre til å lage håndsprit og overflatedesinfeksjon som helsevesenet og næringslivet kan bruke. Vi merker at dette er et behov der ute, og vi håper at vi skal kunne bidra i dette, sier han.

SPRITEN KLAR: Fabrikksjef Jørn Einen innrømmer at det er litt rart å skulle gjøre produktet sitt udrikkelig. - Men det er for en god sak, og da går det bra, sier han. FOTO: Chris Ronald Hermansen

Dale forteller at han mer enn gjerne kaller fabrikkens ansatte tilbake på jobb.

– Hvis vi kan sette i gang produksjonen igjen, vil det selvfølgelig være positivt for vår del. Hvis vi på toppen av dette kan bidra, så skaper det en veldig god følelse i det som er en vanskelig situasjon, sier Dale.

– Et bidrag i dugnaden

Sprit-gründeren avviser at selskapet prøver å sko seg på den situasjonen som koronaviruset har satt samfunnet i.

– Det er overhode ikke derfor vi gjør dette. Hvis vi kan levere dette uten at vi taper penger på det, så er vi fornøyde. Dette mener vi er et bidrag i den felles dugnaden som vi alle må være med på. Hvis vi kan lage noe samfunnet trenger og samtidig få folkene våre i jobb, mener jeg det er vinn-vinn, sier han.

LUKTER STERKT: Det er få justeringer fra vanlig produksjon som må til for at gin-fabrikken isteden skal lage antibac, forteller gründeren. FOTO: Chris Ronald Hermansen

Lokal spritproduksjon vurderes

Helse Bergen forteller at de har mottatt innspill fra flere aktører som ønsker å bidra.

– Dette er en av flere alternative løsninger som sykehuset vurderer hvis det blir vedvarende leveringsproblemer på desinfeksjonsmidler, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander.

Dersom helsevesenet skulle slå til på spritfabrikkens tilbud, lover ekspertene at den gode gin-smaken skal tilbake i tønnene etter hvert.

– Det skal ikke ligge igjen en eneste dråpe brekningsmiddel når vi starter opp vanlig produksjon igjen, det skal jeg love deg, ler Dale.