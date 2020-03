– Vi ser nå at mange bedrifter sliter og hvis dette vil vare over lang tid, vil det kunne bety at en del bedrifter får store problem. Da er det viktig for Frp å signalisere at vi vil bidra til at særskilt viktige selskaper for Norge skal være på norske hender og ikke bli kjøpt opp av utenlandsk kapital, sier Listhaug til TV 2.

Dermed er Frp det første partiet som går inn for denne løsningen.

Etter det TV 2 erfarer er de andre opposisjonspartiene kritiske til at staten kjøper seg inn i selskaper som flyselskapet Norwegian.

FRP-NESTLEDER: Sylvi Listhaug vil ikke kommentere hvilke selskaper Frp har i tankene.Foto: Goran Jorganovich/ TV 2

– Hvilke bedrifter snakker vi om?

– Vi kan ikke gå inn i detaljene på det, men det er noe regjeringen må vurdere. Men vi har mange store og viktige selskap i Norge som er store og betydningsfulle, og som det er viktig at vi beholder i norske eierskap. Da er vi villig til at staten i en periode gjør det som er nødvendig for å sikre bedriftene, sier Listhaug.

Frp ønsker ikke at staten over tid skal være inne i selskapene, men at staten selger seg ut når krisen er over.

– Er Norwegian et selskap det kan være aktuelt for staten å kjøpe seg inn i midlertidig?

– Jeg kommer ikke til å kommentere på hvilke enkeltselskap man snakker om. Det er noe regjeringen må vurdere, men fremover vil vi se at mange norske bedrifter vil slite og da er det i Norges interesser å sikre at viktige selskap for Norge holdes på norske hender.

– Frp ønsker normalt å begrense statlig eierskap, er det ikke da paradoksalt at dere ber regjeringen om statlig eierskap?

– Dette er ingen normalsituasjon. Utviklingen i næringslivet blir dramatisk verre dag for dag og da er det et scenario hvor vi må ta stilling til om staten skal gå inn for å sikre norsk eierskap. Det er Frp villig til. Det er viktig å holde store norske nasjonale selskap på våre hender. Staten skal gå ut igjen når situasjonen normaliserer deg, sier Frp-nestlederen, som også finanspolitisk talsperson.

Ber om milliarder

Flybransjen samarbeider om krav til krisepakke og ber om 6 til 8 milliarder kroner i garanti fra regjeringen for å komme seg gjennom koronakrisen, skriver NTB.

NHO Luftfart og LO-forbundene Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund har i fellesskap fremmet det konkrete forslaget.

De ber også om at samtlige avgifter for luftfarten fjernes med tilbakevirkende kraft fra 1. januar i år.

Møtte statsråder

Det er særlig Norwegian som trenger hjelp. SAS har allerede fått krisehjelp verdt 3 milliarder kroner fra de danske og svenske regjeringene.

Arbeidstakerorganisasjonen Parat har også bedt regjeringen bidra for å hjelpe de tre selskapene SAS, Norwegian og Widerøe.

– Vi trenger umiddelbart tilførsel av likviditet, sa Parat-leder Unn Kristin Olsen i et videomøte med pressen onsdag ettermiddag.

Like før hadde hun og tillitsvalgte fra de tre flyselskapene samtaler med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V).