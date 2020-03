Roses for åpenhet om koronafrykt: – Alt rundt meg raste sammen

Den tidligere landslagskapteinen og nå TV 2 kommentator, roser håndballandslagets Veronica Kristiansen for å være åpen og sette ord på koronafrykten som mange føler på.

– Jeg har ingen forventning om at idrettsutøvere skal føle seg forpliktet til å ta den rollen som Veronica tok nå. Men jeg opplever at det har en enorm kraft og verdi, sier Hammerseng-Edin.

– At mennesker som folk flest ser veldig opp til tør å vise sårbarhet, tør å snakke om vanskelige ting, og tør å ta standpunkt om for eksempel å spille kamper midt i noe så dramatisk som dette her, legger hun til.

Hun blir veldig glad de gangene idrettsutøvere våger å vise mer enn det vi ser på en arena, noe hun selv har gjort mange ganger.

– Alt rundt meg raste sammen

Mandag var det Kristiansen som var åpen i et TV 2-intervju om at hun har kjent på koronafrykten og grått mye. Da hun traff Hammerseng-Edin denne uken, utdypet hun.

– Jeg følte det tungt og at alt rundt meg raste sammen. Jeg ble skremt av alt som kan skje og ble tom og hjelpeløs. Ikke fordi jeg var redd for meg selv, men alle rundt meg. Alle, de eldre, naboen, jeg har en pappa som blir eldre, en lillesøster i Danmark jeg er livredd for ikke å se igjen. Det skremte meg helt vanvittig, sier Kristiansen.

Hammerseng-Edin mener at mange ser på Veronica som en «super woman». En som framstår som mentalt sterk og er en av de tøffeste damene i landet.

– Det at hun kan fortelle at også hun er redd, og at hun kjenner på akkurat de samme følelsene, det tror jeg kan være veldig fint. For da er det andre som hører og ser det og som tenker at det er greit at jeg også føler på det. Det gjør også hun som er et forbildet for mange, sier hun.

– Jeg føler meg mentalt sterk, og jeg har vært gjennom tøffe perioder før, men dette var noe helt annerledes. Jeg har også tenkt at jeg kan ikke være den eneste som føler det som dette her. Men jeg synes det er skummelt å snakke om, sier Kristiansen.

Tror Kristiansen inspirerer

Men det var nettopp det landslagspilleren gjorde. Hun pratet om det. Først hjemme, så ut i det offentlig rom. Så kom hun seg ut i frisk luft og tok tak i treningen igjen. Det hjalp.

– Det å snakke med noen om at man er redd kan gjøre en stor forskjell, mener Hammerseng-Edin og legger til:

– For det er ikke forbudt. Det er viktig å komme seg i trening eller gå ut i frisk luft. For selv om det er tungt å komme seg ut når man har mest lyst til bare å sige ned og gjemme seg, så hjelper det.