Haugesund-grep stemples som usolidarisk av rival

Haugesund ble i dag den første Eliteserie-klubben til å permittere spillere og trenere på A-laget.

Det vil si - alle unntatt fem spillere: Kevin Krygård, Benjamin Källman, Alexander Ammitzbøll, Mikkel Dessler og Ibrahima Wadji. Mens de tre førstnevnte får beholde lønna av såkalte solidaritetshensyn, er det andre motiver som gjelder for Wadji og Dessler.

– Der må jeg være så ærlig å si at det er av frykt for at agenter skal ta dem, opplyste daglig leder John Harald Log til TV 2 tidligere i ettermiddag.

Kritisk

Administrerende direktør i Molde, Ole Erik Stavrum, opplyser at de er «et langt stykke unna» å måtte permittere A-lagsspillere. Men om han måtte, ville han aldri fulgt Haugesunds eksempel.

Administredende direktør i Molde Fotballklubb Ole Erik Stavrum. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg synes et sånt grep er utrolig usolidarisk. Da setter du en prislapp på dem, hvem som har verdi og hvem som ikke har det. Å dele inn på den måten, der du sier «du er ikke verdt så mye» eller «du er verdt så mye at vi ikke vil permittere deg» til spillerne, må være veldig vanskelig å gjøre, sier han til TV 2.

Og legger til:

– Hvis du gjør en sånn ting, må det være veldig vanskelig å få sammensveiset spillergruppa i etterkant.

– Så for deg er det én for alle, alle for én?

– Etter min mening, ja. Til syvende og sist er det ikke jeg som bestemmer, det er det styret som gjør, men i mine øyne: ja.

Haugesund-leder John Harald Log reagerer slik på at klubbens permitteringspraksis stemples som usolidarisk.

– Jeg kan ikke være uenig eller enig i det. Det er en avgjørelse som ble tatt i dag, og den er ikke endelig. For noen spillere må vi ha mer tid til å tenke. De er ikke fredet, sier han om de to spillerne som skånes av hensyn til verdi.

– Hva synes du om at Stavrum kaller grepet usolidarisk?

– Jeg må tenke på den klubben jeg er satt til å lede. Dette rammer uansett oss. Om spillergruppa vår skulle bli splittet er det vårt problem, ikke Molde sitt problem.

– Er du redd for at dette skal splitte spillergruppa?

– I disse tider vet man aldri hva som skjer. Det er selvfølgelig en fare for at det kan skje. Men dette har vi åpent diskutert med spillergruppa, og de var ikke ukjent med at vi gjorde det på den måten. Det er følelser, det er mennesker vi jobber med. Folk reagerer forskjellig, og reaksjonene kan selvsagt komme i ettertid, svarer han.