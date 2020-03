– Det kommer en tid når vi kan håndhilse og gi hverandre en varm klem

– Ingen i min generasjon har opplevd at landet vårt har så store utfordringer som vi sammen står i nå.

Slik startet Erna Solberg den TV-sendte talen til folket onsdag kveld.

Talen har fått navnet «Dette er ikke tid for «jeg». Dette er tiden for «vi».»

– Men Norge har kommet gjennom vanskelige tider før. Vi skal klare det også denne gangen. Sammen, sier hun videre.

Solberg understreker at viruset ikke er farlig for de fleste av oss, men at det er veldig farlig for dem det rammer hardest.

Strenge tiltak

Hun understreker også viktigheten av at ikke for mange blir syke samtidig, slik at helsevesenet skal kunne hjelpe alle som trenger hjelp.

– Det er derfor vi har iverksatt strenge tiltak. Det preger hverdagen vår sterkt. Vi må alle for en periode endre hvordan vi lever våre liv, for at de av oss som tåler viruset dårlig ikke skal miste sitt, sier hun.

Videre snakker hun om de utvidede fullmaktene regjeringen nå har bedt om, og lover at disse skal bli brukt med klokskap dersom de går gjennom i Stortinget.

Solberg understreker også at det er viktig for oss at vi har tillit og respekt for hverandre i krisetiden.

– Når terror og ulykker har truffet oss har vi kommet oss gjennom det i fellesskap. Når friheten har vært truet, har nordmenn gitt alt for hverandre. Dette har gitt landet vårt et fortrinn som er kraftigere enn noe våpen, og mer verdifullt enn noe oljefond: Nemlig at vi stoler på hverandre, sier hun.

Hun understreker viktigheten av dugnaden vi alle bidrar i for å hindre sprendningen av viruset.

– I krisetider forstår vi hvor avhengige vi er av hverandre. Det som samler oss, er viktigere enn det som skiller oss, sier hun.

– Ring de ensomme

Solberg oppfordrer på det sterkeste til å lytte til myndighetenes råd, være nøye med håndvask og overholde karantenereglene.

– Vi må beskytte oss selv, for å beskytte andre. Still opp for naboen. Ring noen som kanskje er ensomme akkurat nå. Husk at valgene du gjør får stor betydning for mange andre. Og husk at dette er ikke tiden for «jeg». Dette er tiden for «vi», sier hun.

Hun sier videre hun forstå alle som er redde og bekymret for jobbene sine, og at tiltakene regjeringen har innført har stor innvirkning på norsk næringsliv og økonomi.

– Mange er permittert og mange er redd for at jobben ikke skal være der når dette er over. Andre er redde for å miste livsverket sitt. Jeg forstår den frykten, sier hun, og lover at hun skal gjøre alt i sin makt for å redde arbeidsplasser og bedrifter, uansett hvor mye det kommer til å koste.