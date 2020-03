Trump kunngjorde onsdag at han vil undertegne forsvarsproduksjonsloven i tilfelle det behøves, ettersom regjeringen styrker sine ressurser mot en ventet koronasmittebølge.

Presidenten uttalte også at han vil utvide nasjonens testingskapasitet og utplassere et marinesykehusskip i New York, som raskt skal bli et episenter for pandemien. Et annet skip vil bli utplassert på vestkysten.

Innstiller tvangssalg

Under orienteringen i Det hvite hus sa Trump at avdelingen for bolig- og byutvikling vil innstille tvangssalg av boliger og utkastelser i seks uker ettersom et økende antall amerikanere står i fare for å miste jobbene sine og derfor ikke kan betale husleie og boliglån.

Onsdag ble det også klart at grensen mellom USA og Canada stenges som følge av viruset. Handel skal fortsatt gå som normalt.

Ber om hjelp

Samtidig ber New Yorks ordfører Bill de Blasio om hjelp fra det amerikanske militæret dersom antallet koronavirustilfeller nærmer seg 1.000.

– Akkurat nå er det militærpersonell som bygger en mur ved den sørlige grensen som heller burde blitt benyttet mot koronaviruset, sa de Blasio til NBC.

Ordføreren sa at de vil nå 1.000 koronasmittede tilfeller i løpet av dagen.

– Vi trenger militærets medisinske ressurser, deres logistiske kunnskaper og vi trenger dem for å sikre at mat og medisin blir riktig fordelt og at forsyningsskjeden ikke blir avbrutt, sa han videre.

Av alle de 50 amerikanske delstatene med rapporterte tilfeller av koronasmitte, så er New York desidert hardest rammet.

