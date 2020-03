Jan Otto Syvertsen har vært lege i 55 år. Etter at han pensjonerte seg, har han jobbet deltid som videolege hos KRY Norge.

81-åringen er rigget med videokonferanseutstyr hjemme, og sier det nå er stor pågang fra pasienter som mistenker at de kan være smittet av koronaviruset.

– Jeg har fått spørsmål om jeg kan jobbe mer. Det er mange som har symptomer på korona, sier Syvertsen.

Pensjonister burde bidra

Den tidligere kommuneoverlegen i Rygge synes det er svært meningsfylt å kunne bidra i den store samfunnsdugnaden.

– Nå er det kjempeviktig at flest mulig bidrar, også pensjonister. Pensjonister eller eldre leger skal ikke stå i førstelinjen og utsette seg selv for risiko for smitte, fordi de lett kan bli blant de sykeste. Og jobber jeg med videokonsultasjoner, er ikke risikoen for smitte der, sier Syvertsen.

KRY Norge sier det den siste uken har vært en enorm økning i antall pasienter som tar kontakt.

– Vi kan bidra inn i å avlaste legevakter og fastleger som er ganske presset akkurat nå, sier daglig leder i KRY Norge, Benedicte Grytte Dahl.

Bruker leger i karantene

Hun sier Kry gir leger i karantene eller pensjonerte leger en god mulighet til å kunne bidra.

– En del leger som blir sendt hjem og som har en fysisk arbeidsplass og ikke har mulighet til å jobbe, melder seg til å jobbe digitalt.

– Hvorfor er det bra å bruke pensjonerte leger?

– Det er veldig fint å kunne bruke overskuddskapasiteten. Og de kan jobbe hjemmefra, de kan jobbe når de vil, sier Grytte Dahl.

Syvertsen som er tidligere fastlege og spesialist i allmenmedisin, mener videokonsultasjon er et godt supplement til fastlegeordningen.

– Det er svært nyttig og det er mye vi kan løse. Men vi kan ikke titte inn i øret, lytte på hjertet eller ta en blodprøvde, så når du skjønner at det må skje, så henviser du til festlegen. Mange fastleger tar også videokonsultasjon i bruk og det er kjempebra.

Skummel situasjon

Og når det gjelder korona, så har han måttet råde flere pasienter til å holde seg hjemme i karantene. Foreløpig har ingen av hans pasienter senere fått påvist viruset.

– Det er mange pasienter hver dag som tar kontakt fordi de mistenker korona. Nå som man ikke tester alle, er det viktig å råde de som har symptomer om å holde seg hjemme, sier Syvertsen.

– Du har vært lege i mange år. Hva tenker du om dette viruset og situasjonen vi er i?

– Det er skummelt. Jeg har ikke i min tid som lege opplevd noe lignende. Nå er det viktig at vi alle følger myndighetenes gode råd.