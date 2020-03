En oversikt hos Helsedirektoratet viser at det var 82 pasienter innlagt med påvist koronasmitte i Norge klokken 8 onsdag morgen. Det er 14 flere enn tirsdag.

I tillegg viser tall fra FHI at 1423 personer er bekreftet korona-smittet.

Men hvor mange som faktisk er smittet, er umulig for myndighetene å vite.

Nå håper man et helt nytt system skal gi helsemyndighetene og regjeringen en mer nøyaktig oversikt over hvor mange som er syke i Norge.

Helsemyndighetene mener det vil gi en pekepinn på omfanget av koronasmitten.

– Vi trenger mer kunnskap om viruset vi kjemper imot. Nå starter et helt nytt prosjekt for å få det, sa helseminister Bent Høie på pressekonferansen i ettermiddag.

Høie orienterte om at norsk helsenett og Folkehelseinstitutet jobber for et selvrapporteringssystem for nordmenn.

I løpet av uken vil innbyggere få registrert det for seg selv og sine barn, sa Høie.

– Dataene skal være anonyme og bli gjort løpende tilgjengelig for bruk av aktører i helsesektoren og for innbyggerne. Det er en viktig og god nyhet. Det vil gi oss mer oversikt og større muligheter til å bekjempe smitten, sa Høie.

Ikke super-treffsikkert

– De vil ikke være testet, så det er ikke super-treffsikkert. Men det vil gi et bilde og gi oss et verkstøy som vi kan bruke sammen med andre type tiltak, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Systemet finner man ved å logge inn på helsenorge.no, som krever innlogging ved hjelp av bank-ID. Der blir det lagt ut et spørreskjema om luftveissykdom generelt – ikke kun koronaviruset. Data i anonymisert form vil bli videreformidlet til forskere, som kan bruke det som grunnlag til å vurdere utbredelsen i Norge.

NYTT SYSTEM: Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold Foto: Ørn E. Borgen

De fleste som blir testet er ikke smittet

– Vi har nå testet 28 522 personer i Norge. De aller fleste som blir testet er ikke smittet av koronavirus. Til nå har om lag fem prosent av de testede fått påvist viruset, sier avdelingsdirektør Vold.

– Fremover venter vi en fortsatt stigning i antallet som er smittet, blir syke og får intensivbehandling. Tiltakene som er iverksatt har som mål å bremse smittespredning og dermed redusere antallet personer som blir smittet og syke, slik at helsetjenesten kan ivareta de som blir alvorlig syke av viruset, fortsetter Vold.