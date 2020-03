Haugesund permitterer deler av spillerstallen.

– Det er litt tidlig å si. Jeg tenker bare å trene, så får sesongen komme når den kommer. Jeg har det veldig bra i Haugesund akkurat nå, så det skal komme et bra tilbud fra noe annet for å hoppe på det. I Norge er klubbene solidariske med hverandre, så det måtte i så fall blitt utlandet. Men jeg tror ikke jeg er så aktuell for det, sier Sandberg



– Synes du det er OK, eller urettferdig at to spillere skjermes av klubben for å sikre at de ikke plukkes opp av agenter?



–Det må være to sinnssykt gode spillere da, he-he. Det må nesten klubben stå for. Det er gode kompiser av meg, begge to.

Andre klubber som i dag har permittert administrasjon og spillerstaller er Sandnes Ulf, Øygarden og Sogndal.



Vil komme mer

– Dette er noe vi kommer til å se mer av fra norske klubber de neste dagene, for når man fra før av hadde en anstrengt økonomi er dette en av flere ting de må gjøre for å unngå konkurs, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han tror spillerne har full forståelse for at klubbene må gjøre det de nå gjør.

– Så vil det naturligvis alltid oppstå litt misnøye når noen spillere blir skånet. Det kan være flere grunner til at noen av spillerne ikke blir permittert, og i Haugesund er det tre av spillerne som slipper unna fordi de ikke ville fått dagpenger grunnet at de ikke har vært lenge nok i Norge.

I andre tilfeller vil de spillerne som har størst salgspotensial vil slippe unna. Rett og slett fordi klubbene ikke tør. De norske klubbene vil ikke hente spillere fra hverandre, men det finnes utenlandske klubber og agenter som kan prøve seg.

– Det er krise i de norske fotballklubbene, og selv om de helt sikkert vil få sine bidrag fra diverse hold de neste ukene tviler jeg veldig på at det vil være nok til å ta inn alt det de taper på grunn av dette viruset, sier Jesper Mathisen.