Kjendisene demonstrerer: – Helt absurd

Jenny Skavlan, Nicolai Cleve Broch, Espen Lervaag og Magnus Devold er bare noen av kjendisene som har engasjert seg i den politiske debatten om hvorvidt Norge skal hente hjem barn fra flyktningleiren Moria på Lesvos i Hellas.

I dag bor det 20.000 mennesker i flyktningeleiren, som i utgangspunktet en bygget for 3.000.

– Jeg synes det er helt håpløst. Det kunne vært våre barn, sier forfatter og komiker Espen Lervaag (42) til God kveld Norge.

Helt forferdelig

Den greske regjeringen har bedt EU-land om å ta imot 3.000 barn uten omsorgspersoner, som lever under uverdige og ekstreme forhold. Norge har til nå ikke hentet hjem noen barn.

– Vi har plass, vi har penger og vi har det som trengs. Vi som har det best av alle, burde ta tak og gjøre noe, sier Lervaag.

Komikeren presiserer likevel at omstendighetene her i landet gjør situasjonen vanskeligere.

– Vi skal ha forståelse for at vi har ganske mye å stri med selv, men situasjonen i Moria startet ikke for to-tre uker siden. Det har vært mulig å gjøre noe med denne kritiske situasjonen lenge, sier Lervaag og legger til:

– Hvordan ville vi agert dersom det var våre barn? Å se barn helt ned i to-årsalderen drive med selvskading grunnet forholdene er forferdelig, sier han.

Frykter koronasmitte

Komiker Magnus Devold (33) beskriver situasjonen som absurd, og uttrykker spesifikt sin frykt for hva som vil skje dersom koronaviruset skulle nå leiren.

– De smittede vil ikke ha noen steder å være i karantene, og det er hundrevis av mennesker som må dele på én enkelt vask. Ifølge organisasjonene til stede har greske myndigheter så langt ingen plan for hva de skal gjøre hvis viruset sprer seg i leiren. Hjelpearbeidere blir angrepet av høyreekstreme. Det er helt absurd, sier Devold til God kveld Norge.

Vanskelig å relatere

Komikeren mener det er vanskelig å skulle sette seg inn i situasjonen på Lesvos, men at nå som mange av oss her i Norge er hjemme i karantene, er det kanskje litt lettere å sette seg inn i situasjonen til de som har de enda verre.

– Hvis det å være innestengt i en uke i en varm og trygg leilighet med mat, TV og internett har gjort humøret og livskvaliteten din verre, tenk på hva disse menneskene må gjennom. Vi kan ikke akseptere at så mange har det slik, når vi har mulighet til å få dem hit, sier Devold.

Henter ikke hjem barna nå

God kveld Norge har fremlagt alle kommentarer fra Lervaag og Devold for regjeringen. I en e-post siteres statssekretær Hilde Barstad i justis- og beredskapsdepartementet med følgende: