– Jeg vil takke SAS og Norwegian for et godt samarbeid rundt arbeidet med å få nordmenn hjem. Likevel er det vanskelig å få landingstillatelser flere steder, så det er steder der dette vil være vanskelig ut mars. Det vil ikke være mulig å hjelpe alle norske borgere på reise, sier Monica Mæland onsdag.

Utenriksdepartementet (UD) har bedt alle norske borgere som er på reise i utlandet om å reise hjem så snart som mulig.

UD varslet i går at de inngår en avtale med Norwegian, SAS og Widerøe for å sikre at nordmenn kommer seg hjem fra utlandet, i første omgang fra Spania og Marokko.

– Vi står i en alvorlig og uforutsigbar situasjon. Det blir stadig vanskeligere for mange norske borgere å komme seg hjem fordi grenser og luftrom blir stengt, og unntakstilstand og restriksjoner blir innført i flere og flere land, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Regjeringen har formidlet til flyselskapene Widerøe, Norwegian og SAS at den norske stat påtar seg å dekke flyselskapenes dokumenterbare merkostnader.