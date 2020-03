– Det er sånn at vi har en hverdag som ikke er til å kjenne igjen, mange kjenner på frykt og uro. Mange er bekymret for jobben og økonomien - og til dere; vi gjør alt i vår makt til å hjelpe. Vi vurderer derfor hele tiden behovet for nye tiltak, og hvor de skal settes inn, sier Erna Solberg.

Samtidig varslet hun, som TV 2 skrev tirsdag, at regjeringen nå foreslår en midlertidig kriselov.

Flertall i Stortinget

Siden søndag har regjeringen hatt dialog med de parlamentariske lederne om utvidede fullmakter.

– Mange har gjennom denne krisen at de har måttet ta stilling til helt nye spørsmål. Derfor ser vi at vi må kunne fatte nye vedtak, med hjemmel i lov. Det vil alltid ta tid å få unntak fra lover, men nå trenger vi at ting går raskt. Dette er ekstraordinær situasjon, regjeringen vil derfor i ettermiddag sende en proposisjon til stortinget som vil kunne gi regjeringen mulighet til raskt å fastsette forskrifter, også som fraviker fra lov, sier statsministeren.

Regjeringen har argumentert overfor opposisjonen på Stortinget at med at vanlig lovgivning og saksgang går for sakte, og i realiteten har enorme konsekvenser for samfunnet, liv og helse.

Det har vært viktig for opposisjonen at 1/3 av Stortinget kan oppheve loven og at den bare gjelder i seks måneder.

Solberg: Går ikke raskt nok

Solberg sier loven vil sørge for at regjeringen jobber fortere.

– Bakgrunnen for dette er at krisen vi er inne i viser at vi ikke har et rettslig grunnlag for å fastsette nødvendige tiltak raskt.

Etter det TV 2 erfarer ønsket regjeringen i utgangspunktet at loven skulle vare ut 2021, men regjeringen begrenset det til seks måneder.

– Dette er en lov som vil sette regjeringen i stand til å møte de utfordringene som kommer. Det er derfor jeg varslet Stortinget søndag om at denne loven kommer.

Det holdes ekstraordinært statsråd på Slottet onsdag klokka 17, melder Slottet.

Etter det TV 2 erfarer vil loven komme til behandling i Stortinget torsdag.