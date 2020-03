Overlegen frykter å bli stilt overfor det «umulige valget»

Jobben deres er å redde liv. I månedene som kommer er det mye som tyder på at norske leger vil bli satt på prøve.

Om anslagene til Folkehelseinsituttet stemmer, vil opptil 30.000 nordmenn bli lagt inn på sykehus på grunn av koronasmitte.

Av disse vil opptil 7600 pasienter ha behov for intensivbehandling.

En av de som kommer til å være tett på behandlingen av de mange som vil trenge hjelp, er infeksjonsoverlege på Ullevål sykehus, Arne Brandsæther.

– Hvordan behandler dere en pasient som er smittet?

– Først og fremst må vi være oppmerksom på at pasienten kan være covid-smittet. Når det er slått fast, er det vanlig å gi understøttende medisinsk behandling, ikke veldig ulikt hvordan vi behandler vanlig influensa. Det handler blant annet om å gi oksygen og sørge for at de får i seg nok væske og febernedsettende medikamenter, sier han.

Ruster opp

Den vanligste dødsårsaken til pasienter som dør av korona er, ifølge overlegen, at de ikke får nok surstoff og at lungene kollapser.

– Man kan også dø av multiorgansvikt. Det vil ofte dreie seg om en kombinasjon, sier Brandsæter.

FORBEREDT: Overlege Arne Brandsæter utenfor infeksjoneposten hvor isolatposten holder til. Han har tro på at myndighetenes tiltaksplan gjør at ikke for mange blir alvorlig syke samtidig. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Akkurat nå forbereder Ullevål sykehus seg på et inntog av koronasmittede pasienter som trenger behandling. Onsdag formiddag lå ni smittede pasienter på sykehuset, men dette tallet er ventet å øke betraktelig i ukene og månedene som kommer.

TV 2 har omtalt sykehusets pandemiplan, som blant annet dreier seg om å redusere den planlagte aktiviteten og å gjøre om på turnusen til ansatte for å frigjøre mannskaper.

Nå jobber de med å lage store isolasjonsposter på både Ullevål og Rikshospitalet. De flytter også kreftpasienter fra Ullevål til Radiumhospitalet.

FORBEREDER SEG: Overlegene Christina Schøndorf og Anne Bøen klargjør den ene kohortstuen ved intensivavdelingen på OUS Ullevål sykehus – her blir det plass til fire intensivtrengende coronapasienter, sannsynligvis på respirator.Foto: Anders Bayer / OUS

Frykter det umulige valget

Om situasjonen blir ekstrem, kan løsningen bli å flytte enda flere ikke-smittede pasienter fra Ullevål for å rydde plass til mange med koronasmitte.

– Hva frykter dere?

– Den største bekymringen oppstår hvis vi ikke har mange nok intensivplasser. At vi kommer i en situasjon der vi må prioritere så hardt at vi står overfor umulige valg.

– Hva er et umulig valg?

– Å velge mellom to mennesker. Si at du har én respirator og to alvorlig syke personer som begge hadde fortjent å få den plassen, hvis man kan bruke et sånt uttrykk.