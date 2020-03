Det holdes ekstraordinært statsråd på Slottet onsdag klokka 17, melder Slottet. Kongen og kronprinsen skal være til stede.

Det var Dagbladet som først skrev at loven står på agendaen i det ekstraordinære statsrådet.

Regjeringen har bedt Stortinget om utvidede fullmakter for å kunne fravike både regler i arbeidslivet, plan- og bygningsloven, samt flere andre reguleringsbestemmelser.

Regjeringen har argumentert med at vanlig lovgivning og saksgang går for sakte, og i realiteten har enorme konsekvenser for samfunnet, liv og helse.

Etter det TV 2 får opplyst fra kilder i opposisjonspartiene ønsket regjeringen at kriseloven skulle vare ut 2021, men loven vil i stedet for vare i seks måneder.

Flertall i Stortinget

Som TV 2 skrev tirsdag, har regjeringen i flere møter konsultert med de parlamentariske lederne for å skaffe seg et flertall for utvidede fullmakter i korona-krisen.

Nå skal regjeringen ha flertall, får TV 2 opplyst. Regjeringen hadde i realiteten flertall på Stortinget i går, men partene i arbeidslivet har onsdag hadde sine siste innspill, etter det TV 2 forstår.



Det har vært viktig for opposisjonen at 1/3 av Stortinget kan oppheve loven og at den bare gjelder i seks måneder.

Opposisjonen skal også ha vært svært opptatt av at en stortingsbehandling av saker ikke skal tilsidesettes der det ikke er strengt nødvendig.

Flere møter med LO og NHO

I tillegg har NHO og LO hatt videomøter med både justisdepartementet og arbeids- og sosialdepartementet, får TV 2 opplyst av kilder.

Det har vært svært viktig for LO at regjeringen ikke skal få fullmakter til å overstyre partene i arbeidslivet, og de skal ha vært spesielt opptatt av arbeidstidsbestemmelsene.

– For SV er to ting særlig viktig: At arbeidet med en slik lov skjer i godt samarbeid med partene i arbeidslivet og Stortingets mulighet for å kontrollere, sa SV-leder Audun Lysbakken tirsdag til TV 2.

Saken oppdateres.