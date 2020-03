Her handler 1000 mennesker om dagen frukt og grønnsaker – nå advarer miljøarbeideren

Rådet fra norske helsemyndigheter om å holde seg på minst én meters avstand til andre for å ikke bli smittet av korona, blir ikke fulgt av kundene på Grønland Frukt & Grønt når TV 2 svinger innom.

– Jeg er redd for at hvis smitten skjer her, så kan den spre seg veldig fort, for i området her er det mange mennesker som bor veldig tett, sier Musse.

Butikkeier Said Loay Kamal sier det er lite han kan gjøre med det. Han forteller at han har satt opp en plakat ved døra om at folk må holde avstand, men den får ikke vi øye på i folkemengden.

– Hva tenker du om at folk ikke holder seg på avstand fra hverandre?

– For oss er det vanskelig å si noe om det. Du ser at alle våre ansatte bruker hansker, og vi sier til kundene at de skal holde avstand, men vi kan ikke tvinge folk, sier han.

Inne i butikken er det trangt, og køer av folk foran de sju kassene. Omsetningen har gått ned, men fortsatt kommer det rundt tusen mennesker om dagen hit for å handle frukt og grønt, ifølge Kamal.

– Vi har 55 ansatte, og marginene er små. Jeg håper vi ikke må stenge, sier han.

Trangbodde familier

Musse kunne for sin del ikke tenke seg å gå inn blant alle de andre i frukt- og grønnsaksbodene for å handle akkurat nå.

– Nei, det ville jeg faktisk ikke ha gjort, i den situasjonen vi er i nå. Det er jo så tett i den køen der.

Musse er miljøarbeider i Oslo kommune, og kjenner særlig det norsk-somaliske miljøet på Grønland og Tøyen godt gjennom mange års frivillig engasjement, og som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.

BEKYMRET: Bashe Musse, miljøarbeider i Oslo kommune, er bekymret for at innvandrermiljøene i Oslo, ikke får med seg all informasjon om koronatiltak fra myndighetene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det er ikke smitte fra «afterski» i Østerrike, som bekymrer ham, men vissheten om at i dette området bor store barnefamilier i trange leiligheter.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er 38 prosent av norsk-somalierne trangbodd, det vil si at de har mindre enn 25 kvadratmeter per person til rådighet, mens andelen trangbodde i hele befolkningen er fem prosent.

FOLKSOMT: Det er folksomt hos flere frukt- og grønnsakshandere på Grønland. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Trangboddheten er en utfordring. Folk bor tett, og hvis det blir krise, så har man tradisjon for å søke sammen med hverandre, men her skal man holde avstand.

– Det er egentlig ganske skummelt hvis det skulle bli smitte i dette miljøet. Man får jo ikke mulighet til å bli testet. Det enste som skjer hvis man tar kontakt med helsemyndighetene er at de vil si holde deg hjemme. Det er litt farlig, faktisk, sier Musse.

Lite målrettet informasjon

En annen bekymring er de eldre i familiene, som er mest sårbare for korona.