– Vi synes det er problematisk og det har vi kommunisert overfor nabokommunen. Dette skaper problemer for oss og det skaper problemer for næringslivet, sier ordfører Knut Erik Engh (Frp) i Ulstein til TV 2.

For det er høyst ulik praksis rundt om i kommune-Norge når det gjelder å stoppe spredning av koronaviruset og karanteneregler for de som reiser inn i en kommune.

Uenige

Alle som kommer inn til Hareid og som ikke kommer fra Møre og Romsdal, må i 14-dagers karantene.

HAREID: Ordfører Bernt Brandal i Hareid. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2.

– Det kan selvsagt av enkelt bli oppfattet som forvirrende, men vi har prøvd å løse dette med å være tydelig på informasjon som vi sender ut, både via kommunens hjemmeside og på Facebook samt i lokalavisa. Inntrykket er at fleste oppfatter disse reglene, sier ordfører Bernt Brandal (Folkelista) i Hareid.

Men noen kilometer lengre vest gjelder nasjonale retningslinjer uten ytterligere restriksjoner og ordføreren her mener at så store ulikheter mellom to nabokommuner burde vært unngått.

ULSTEIN: Ordfører Knut Erik Engh i Ulstein. Foto: Per Chr. Dyrø.

– Vi synes dette er problematisk og har kommunisert det til nabokommunene Hareid, Ålesund, Vanylven og Sande. Folk som vi trenger til å opprettholde samfunnnskritiske funksjoner blir satt i karantene og det er en utfordring, sier ordfører Engh.

På gata i Ulsteinvik traff TV 2 Ivar Andreas Tynes.

– Forskjellene virker sånn at du blir i villrede hva du skal gjøre. Kommunene her ute så burde være så like som mulig slik at folk ikke gjør tabber, mener Tynes.

Søring-stopp

Rundt om i Norge er det nå et lappeteppe av ulike regler for restriksjoner og karanteneregler. Her på Frosta kommune i Trøndelag har de mistet kontrollen over koronoautbruddet og isolerer hele kommunen.

– Vi er nødt til å ta et slikt drastisk tiltak. På en måte så stenger vi hele bygda, sier ordfører Frode Revhaug (H).

Ålesund kommune har man innført karantene for folk som reiser inn fra store deler av Sør-Norge. Heller ikke i nord vil de ha besøk fra sør.

– Når vi har den situasjonen med få smittede i Nordland så har jeg full forståelse for de grepene som kommunene gjør. Så har jeg full forståelse for at mine overordnede sliter med å rekke over alt, men over tid kan det være lurt å se på regelverk som favner over alle kommunene slik at det blir et forståelig system, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland.

Det er også KS-leder i Troms og Finnmark helt enig i.

– Nasjonalte myndigheter må ta det ansvaret. Hvis de ikke tar det må vi kommuner være god og samordne oss for å få mest mulig effekut ut av tiltakene vi iverksetter. For vi må komme forvirringen til livs, sier KS-leder Kari-Anne Opsal, som også er ordfører i Harstad.

Må ikke hindre

Regjeringen har nå bedt fylkesmennene om å se på de ulike kommunale vedtakene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Her heter det at fylkesmennene vil veilede kommunene i hvordan de skal ivareta viktige samfunnsbehov ved utformingen av lokale regler, og ved behov vurdere lovligheten av de kommunale vedtakene.

– Jeg vil berømme landets kommuner for å ta smittespredning på alvor. Men det er viktig at de nye reglene ikke er til hinder for forsyninger og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Jeg har derfor gjennom Helsedirektoratet bedt om at fylkesmennene bistår kommunene i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie .