Loven gir regjeringen utvidede fullmakter for håndtering av smittespredning, ifølge avisa , som videre melder at kriseloven vil vare i seks måneder og skal gjelde alle områder av samfunnet.

Kong Harald og dronning Sonja var i Jordan på et tre dagers langt statsbesøk i begynnelsen av mars, og ble derfor satt i karantene.

Søndag talte kongen til folket fra Kongsseteren. I talen la han vekt på at Norge er kjent som et tillitssamfunn, og at det nå er behov for å vise hverandre tillit både ved at alle tar ansvar for å hindre smittespredning og at landets myndigheter tar de riktige beslutningene.

