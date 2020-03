Frykter korona-smitte på borgerlig side etter lukket «Jeppe-møte»

Forrige tirsdag arrangerte den liberale og høyreorienterte tankesmien Civita et såkalt «Jeppe-møte».

Kristin Clemet, tidligere statsråd for Høyre og nå daglig leder i Civita, har siden 2005 arrangert lukkede møter for politikere fra alle de fire ikke-sosialistiske partiene.

TV 2 får bekreftet av flere kilder som var til stede at flere rådgivere og politikere fra de borgerlige partiene på Stortinget var på arrangementet.

Rundt 40-50 personer skal ha vært på puben «Dubliner» i Oslo sentrum.

I tillegg deltok noen fra regjeringsapparatet. Blant annet Rune Alstadsæter, som er statssekretær ved Statsministerens kontor. Også Kjell Ingolf Ropstads statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Julian Farner-Calvert, var til stede.

De to statssekretærene holdt et innlegg om den politiske situasjonen i landet, ifølge TV 2s kilder på møtet.

Farner-Calvert sier til TV 2 at han nå er i selvpålagt karantene, men har ikke symptomer.

Clemet: Enkelte som var på møtet, har følt seg syke etterpå

TV 2 har fått tak i en e-post fra Kristin Clemet, som er daglig leder ved Civita, til de som deltok på møtet.

«Jeppemøtet og corona», heter det i e-posten som ble sendt onsdag ettermiddag.

CIVITA-SJEF: Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Foto: Terje Pedersen

Clemet bruker e-posten til å informere om at enkelte har følt seg syke i etterkant av møtet:

«Jeg har fått beskjed om at enkelte som var på møtet, har følt seg syke etterpå. Det gjelder også et par av oss i Civita. Jeg har også fått bekreftet at en av deltakerne har testet positivt - i tillegg til Rune Alstadsæther, som de fleste har kunnet lese om i mediene. Rune har ikke hatt noe pålegg om å informere deltakerne på Jeppe, men siden jeg nå vet om to tilfeller, sender jeg en beskjed til alle.»

Statsministerens kontor bekreftet tirsdag at Alstadsæter er smittet.

– Jeg fikk symptomer på viruset i helgen, men har det ikke lenger. Jeg er nå er i hjemme-isolasjon sammen med min familie, sa han.

Clemet: Jeg har hatt noen symptomer

– Jeg har hatt noen symptomer og har vært hjemme siden onsdag, sier Clemet til TV 2.

– Når to personer som var til stede på møtet, har testet positivt, synes jeg det var greit å informere om det. Det skjedde i samråd med Åshild, hvis navn da ikke var kjent i mediene, sier hun videre.

Hun forteller at hun har fått to svar på e-posten, som hun sendte til deltakerne.

– Jeg har fått to svar, hvorav en sier at han tror han fikk noen symptomer i går – mens en annen sier han føler seg frisk som en fisk. En i Civita, som var til stede på møtet, fikk symptomer i går. Jeg har ikke hørt om noen andre.