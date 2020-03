Kandiah Jamboolingam driver bedriften han i 1999 kalte for Korona Consulting, uten å vite at navnet ville skape forvirring i 2020.

– Det har vært en del folk som ringer og sier at de trenger informasjon om korona, forteller han til TV 2.

Mattekurs

Han eier domenet korona.no, men det er ikke koronaviruset han har spesialisert seg på.

– Jeg svarer innringerne med at Korona er et online mattekurs og støtteundervisning i realfag, forklarer han til TV 2.

– De taster inn «korona» i søkefeltet i en nettleser, og da dukker vi opp, sier skiensmannen videre.

Jamboolingam forteller at han synes det er litt merkelig å drive et mattekurs med samme navn som et svært smittsomt virus som tar liv.

Økt antall elever

«Korona betyr krone, og symboliserer det å krone seg selv med kunnskap», står det skrevet på infosidene til nettstedet.

61-åringen har lenge jobbet i skoleverket. Han forteller at de tilbyr både fysisk og online mattekurs – og undervisning over hele landet.

Han sier at koronastengte skoler har ført til økt pågang.

– Etter at koronasmitten kom til landet, har vi merket en stor økning i antall elever som ønsker onlineundervisning, sier matteveilederen.