Det skriver NRK , som skal ha fått tilgang til brevet.

Det er særlig Norwegian som trenger hjelp. SAS har allerede fått krisehjelp verdt tre milliarder kroner fra de danske og svenske regjeringene.

Statskanalen skriver at det er NHO luftfart, Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbund som har sendt inn kravet om statlig garanti.

Positivt møte

Det var fagforeningen Parat som sammen med Norwegian møtte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) onsdag ettermiddag.

Til TV 2 sier Parat-leder Unn Kristin Olsen at det var et positivt møte.

– Vi er veldig takknemlige for at statsrådene har snudd seg rundt så fort og fått i stand et møte. Vi føler de tar situasjonen på alvor, sier Olsen.

Under møtet ble det overfor Hareide og Nybø understreket at regjeringen må ta ansvar for å trygge fremtiden til norsk luftfart.

– Luftfarten trenger umiddelbar tilførsel av likviditet. Flyselskapene er viktig for norsk næringsliv og bosetningen i distriktene, sier Olsen.

Hun er fornøyd med det som kom ut av møtet.

– Dersom det er ønskelig bidrar vi mer enn gjerne inn i arbeidet videre.

– Ønsker tett dialog

Næringsminister Iselin Nybø sier til TV 2 at regjeringen ønsker tett dialog med bransjen.

– Når Norwegian og Parat ønsker et møte med oss, stiller vi selvsagt opp. De står i en veldig krevende situasjon og vi ønsker tett dialog med dem videre i våre løpende vurderinger, sier Nybø.

Heller ikke samferdselsminister Knut Arild Hareide vil si for mye om hva møtet inneholdt.

– Vi har fortløpende tatt møter med alle luftfartsaktører som har bedt om det den siste tiden. I dag tok jeg og næringsminister Iselin Nybø et videomøte med Parat og Norwegian da de ba om dette, sier Hareide.

(©NTB / TV 2)