Robert Hedin tar over Nøtterøy Håndball Elite. Den tidligere norske landslagssjefen har skrevet en femårsavtale med tønsbergklubben, skriver klubben i en pressemelding.

Robert Hedin tar i utgangspunktet over Nøtterøy 1. juni. Han er i dag også landslagsjef for herrene i USA, noe svensken skal fortsette med.

Han har vært trener for Fold-St. Hallvard de siste årene. Det endte med nedrykk i 2019/20-sesongen.

– Nøtterøy er en spennende klubb, som har et stor potensiale og er en uferdig, men allikevel etablert klubb som jeg ønsker å være med å forme. Når denne muligheten ble en realitet, gleder jeg meg til å sette i gang arbeidet. Egenrekruttering er en viktig del. Klubben har vært klar på at de ønsker et opprykk til Rema 1000-ligaen, og da er det bare å sette i gang med hardt arbeid, sier Hedin.

Nøtterøy endte på 4. plass i årets 1. divisjon.