Meteorolog: – Nyt vårsolen andre steder enn i fjellet

Vakthavende meterolog Lillan Bergheim sier det blir litt hipp som happ hvem som blir torsdagens værvinner. Fint vær vil nemlig prege store deler av landet.

Forsmak på våren

For Sør-Norge vil morgendagens vær være preget av mye fint vær, stort sett hele dagen, ifølge Bergheim. Noe snøbyger vil det likevel være i fjelltraktene av Agder, Telemark og på grensa mot Trøndelag og Møre og Romsdal.

På dagtid vil temperaturen komme opp i mot ti grader. Med andre ord vil det gi en forsmak på våren.

– Vi vil få litt vårtemperaturer. Det blir nok deilig i solveggen, for de som kan det, sier hun.

Været snur

Langs kysten på vestlandet og oppover mot Trøndelag, må man forberede seg på byger i form av regn, sludd og snø. I Rogaland og Vestland vil regnbygene avta noe utover dagen.

– Her vil det bli mye fint vær utover dagen, men temperaturene vil være noe kjøligere, sier hun.

For Trøndelag og Møre og Romsdal vil torsdag morgen være preget av vind langs kysten. Her vil bygeværet komme som snø og sludd i innlandet, mens kysten får regn. Dette vil imidlertid også snu utover dagen og gi mye fint vær.

– Temperaturene vil likevel synke utover dagen, så det blir kaldt både i Trøndelag og Møre og Romsdal, sier hun.

I Nord-Norge vil torsdagens vær bli preget av snøbyger fra morgenen av, og nordavind.

– Troms og Nordland vil få finere vær utover dagen, mens i Finnmark vil snøbygene vedvare, sier hun.

Bli hjemme i helgen

Helgens store værvinner blir Sør-Norge. For ski- og hytte-entusiastene kan de potensielt gå glipp av en fin skihelg.

– Det er ingen tvil om det. Det blir absolutt best vær i sør, og like fint i fjellet som i byene, sier hun.

Denne uken oppfordret helseminister Bent Høie folk om å ikke dra på hytta. Under pressekonferansen tirsdag fortalte han at myndighetene vurderer om de skal gjøre det forbudt å reise på hytta. Årsaken er frykt for overbelastning på hyttekommunene, dersom flere blir smittet.

Bergheim sier det finnes andre måter å nyte vårsolen på, enn i fjellet.

– Man kan gjøre hagearbeid, klippe hekken, pusle litt hjemme med slike ting istedenfor, foreslår hun.

Selv om finværet vil dominere, vil det også bli kjølig. Bergheim sier gradestokken kan vise minusgrader fra morgenen av.

– Temperaturene vil synke noe, så stort sett hele Sør-Norge vil nok få nattefrost, sier hun.

Stigende temperaturer

For Vestlandet vil høytrykket fra vest gi sol og bra vær, helt til søndag.