Myndighetene forventer å gå tom for medisiner

– Jeg føler at vi har forberedt oss. Vi har tett kontakt med industrien, grossistene og apotekene. Det er viktig at alle i næringen melder fra så tidlig som mulig om de ser at det kan bli mangler, så vi har best mulig tid til å finne løsninger om det blir alvorlige mangler, sier direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk.

Foreløpig er det internasjonalt kun meldt om ett tilfelle av legemiddelmangel – en type paracetamol – der koronaviruset er oppgitt som årsak.

Samtidig har Legemiddelverket den siste tiden fått inn bekymringsmeldinger fra flere leverandører som frykter legemiddelmangler.

– Når vi får slike meldinger, er det vår jobb å bli bekymret, slik at vi kan være best mulig forberedt, sier Hågå.

– Har god erfaring

Han poengterer at mangelen på legemidler har vært et økende problem i Norge gjennom flere år.

Når flere land nå ønsker seg de samme legemidlene i kampen mot koronaviruset, samtidig som produksjonen i avgjørende land som Kina og India er bremset, får Norge ytterligere problemer.

– Forventer dere å gå tom for ulike legemidler i perioder?

– Ja, det må vi forvente, for den situasjonen har vi allerede vært i før covid-19 begynte å spre seg. Nå kommer covid-19-problemene på toppen, så da må vi forvente mangler på enkelte legemidler i perioder, sier Hågå.

– Dessverre, får man nesten si, så har vi god erfaring med å håndtere mangel på legemidler her i landet. Vanligvis løses situasjonen ved at pasientene får en utenlandsk pakning, eller samme legemiddel fra andre produsenter, sier han.

Fire til åtte måneder

TV 2 har fått innsyn i referatet fra et møte i Beredskapsutvalget 3. februar i år. I utvalget sitter en gruppe offentlige etater som drøfter hvordan Norge best mulig skal håndtere koronapandemien.

Under møtet anslo Legemiddelverket at de vil oppleve mangel på legemidler innen fire til åtte måneder, viser referatet.

Halvannen måned senere sier Hågå at slike tidsanslag er svært vanskelig å forholde seg til.

– Dette er antagelser og langt fra absolutte tidsperspektiver. Når mangelen oppstår, vil variere fra legemiddel til legemiddel, sier han.

Fikk hjemler

Den siste tiden har myndighetene sett at nordmenn hamstrer legemidler, noe som har ført til økt frykt for en mangelsituasjon. Blant annet ble det kjøpt store mengder insulin og astmamedisin i løpet av helgen.