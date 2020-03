Torsdag har TV 2-programmet «Sammen» premiere.

Dette er et nytt, spesialbestilt program med programlederne Katrine Moholt (46) og Anders Hoff, kjent fra Skal vi danse.

TV 2 skriver i en pressemelding at «Sammen» er et underholdningsprogram om samhold hvor artister, humorister, kjendiser og programledere åpner for å vise at man ikke er alene i en kaotisk hverdag.

Pusterom i koronakrisen

Tanken er at programmet skal gi folk et pusterom og hygge i denne vanskelige tiden, hvor korona-krisen dominerer nyhetene.

– TV 2 er allmennkringkaster og har en svært viktig rolle overfor befolkningen, spesielt som nyhetsformidler, i en tid som nå. Samtidig er en viktig del av oppdraget vårt å gi folk et pusterom, underholdning som samler oss, et sted hvor vi kan koble av og tenke på noe annet, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, i pressemeldingen.

SENDER NYTT PROGRAM: Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 og Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2. Foto: TV 2

– Når du setter deg ned og ser «Sammen» skal du få slappet av og glemme bekymringer for en liten stund. Folk flest har fått hverdagen snudd på hodet, mange er nok redde, men «Sammen» skal trygge og ikke utfordre den angsten, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, i pressemeldingen.

Ulike programledere

Moholt og Hoff skal lede «Sammen» i starten, men etter det vil andre kjente TV 2-profiler ta over sendingene.

– Vi er alle i en uvirkelig og skremmende situasjon. Og nå som alt er annerledes, er det fint å ta pulsen på det som skjer rundt om i hjemmene hos folk. Vi er alle sammen om dette, og vi håper at vi med dette programmet kan få oss til å føle oss litt mindre alene. Vi kaster oss ut i dette og lar veien bli til mens vi går. Vi tar ting underveis, sier Moholt i pressemeldingen.

– Vi vet ikke helt hva dette programmet er eller skal bli, men målet er at vi skal være sammen med folk sånn som vi må være sammen i dag. Vi tror vi skal høre litt hvordan det går med alt fra kjente fjes, artister og vanlige folk, og se hvordan folk takler en annerledes hverdag. Vi skal kanskje rett og slett slå i hjel litt tid sammen, sier Hoff i pressemeldingen.

Programmet skal gå på TV 2 mandag til torsdag kl 22.40. Premiere torsdag 19. mars kl. 22.40.