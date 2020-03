Årets vinter har vært snøfattig og spesiell mange steder. Spesiell blir også våren for mange av oss. Vi er oppfordret til å holde oss hjemme, droppe utenlandsturer og å ikke dra på hytta.

– Ja, det merker vi godt.

Det sier Jan-Roar Heggelund, som er innehaver av Asker Dekk.

– Det virker som folk dropper påskefjellet i år. For her er hjulskift-sesongen i gang. Vanligvis har vi et rush rett etter påske. Slik tror jeg ikke det blir i år.

– Jeg kan ikke huske at skift-sesongen har startet så tidlig noen gang – og jeg har drevet med dette i noen år, sier Heggelund.

Ingen grunn til bekymring

Han tror grunnene til at det blir slik er flere.

– Vinteren her i området har jo for det meste vært telefri og snøfattig. Nå er mange hjemme og har tid til å ordne dette i ro og mak. Så spiller det naturligvis inn at den tradisjonelle fjellpåsken, som vi nordmenn er så glade i, langt på vei er avlyst. Alt fra DNT-hytter og hoteller holder jo stengt og folk får ikke bruke hyttene sine..

Spekulasjonene om at folk ikke får tak i sine egne dekk på dekk-hotell har versert.

– Ingen grunn til bekymring hos oss. Så lenge vi ikke får pålegg om å stenge, holder vi åpent, forteller han videre.

Vi gjør alt vi kan for å redusere smittefaren for våre kunder, sier Heggelund i Asker dekk.

Se hva som har skjedd med dekkene de siste tiårene

Vasker, vasker og vasker ...

Han legger også til at de gjør alt som står i deres makt for å redusere smittefaren.

– Ja, absolutt. Disken, dørhåndtakene og betalingsterminalen rengjøres etter hvert eneste kundebesøk nå. Det får ta de ekstra minuttene det må. Vi har antibac, desinfiserende vipes og engangshansker klart for kundene våre. Vi bruker selvfølgelig hansker selv også.

– For hver bil vi har inne på verkstedet, vasker vi ratt, girspak og døråpnere utvendig og innvendig, sier Heggelund.

Han forteller også at de kjører på med fullt mannskap i perioden. Men tror også at sesongen kommer til å strekke seg over noe lengre tid i år.

– Kanskje er det litt råflott med såpass mye innleid sesonghjelp, men vårt ønske er at kundene skal få gjort unna hjulskiftet enkelt, effektivt og greit. Derfor gjør vi det på denne måten, så tar vi heller den kostnaden.

Felger: Derfor får mange bileiere en kostbar overraskelse

Oppfordrer til å skifte dekk

– Jeg tror nok også at denne sesongen blir lengre enn vanlig i år. Både ettersom den starter så tidlig, men også basert på erfaringer vet vi at sommer-omlegget drar seg over en lengre periode enn vinter-omlegget. Men også det faktum at en del mennesker er i karantene kan bidra til at det blir slik, forklarer Heggelund.

Han oppfordrer folk til å være flinke med å skifte til sommerdekk

– Absolutt. I fjor hadde vi mange sommerdekk stående på dekkhotellet vårt gjennom hele sommeren. Det er ikke bra. Det har jo med trafikksikkerhet å gjøre. Jeg håper flere prioriterer dekkskift i år, sier Heggelund helt til slutt.

LES MER: Før kunne alle gjøre det, nå kan du ødelegge for mye penger

Video: Derfor skal du IKKE bruke vinterdekk på sommeren