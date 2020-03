Det bekrefter laget fredag og Brady selv på instagram.

– Oppspilt, ydmyk og sulten, skriver han om å skifte arbidsgiver.

Avtalen skal være på to år.

Ifølge velinformerte Ian Rapoport i NFL Network har den 42-årige quarterbacken forhandlet fram en avtale som gir ham drøyt 300 millioner kroner i årslønn.

Brady har i løpet av 20 sesonger med New England Patriots vunnet superbowl seks ganger, flere enn noen annen spiller.

42-åringen er sportens mest suksessrike spiller gjennom alle tider, men kontrakten hans med Patriots løp ut etter forrige sesong.

United-eierne

Buccaneers eies av Glazer-familien, som også eier fotballklubben Manchester United. Klubben vant Superbowl i 2003, men har ellers hatt få høydepunkter. Bucs har den laveste seiersprosenten ikke bare i NFL, men i alle de fire store amerikanske proffidrettene.

Likevel velger Brady å bytte ut tilværelsen som patriot med et liv som pirat. Han deler initialer med Tampa Bay, men må ta med seg vinnerkultur til en klubb som ikke har vært i sluttspill siden 2008. De gode nyhetene er at Bucs har flere gode mottakere.

Han etterfølger Jameis Winston, som ikke greide å leve opp til forventningene etter at Buccaneers draftet ham som nummer 1 i 2015. N er han fristilt.

Samtidig får Patriots-trener Bill Belichick, også han med ambisjoner om å bli sett som GOAT, en sjanse til å vise at han kan vinne uten Brady. Mange mener at Belichicks behov for å bevise det er viktigste grunn til at Brady ikke fikk avslutte karrieren i Boston-klubben.