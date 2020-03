Slik kjemper Europa mot koronaviruset

– Militære kjøretøy måtte frakte de døde bort fra Bergamo, fordi det ikke er mer kapasitet. Det bildet satte seg igjen på netthinnen, og vi tenkte: «Hva er dette her?», sa Knapstad Angioni.

1. mars hadde Italia omtrent like mange registrerte tilfeller som det Norge har nå. Ikke før 5. mars, da Italia hadde rundt 3800 registrerte virustilfeller, valgte landet å stenge skoler og universiteter.

Det første koronautbruddet i Italia ble registrert i Lombardia-regionen i Nord-Italia 21. februar. De to provinsene Lodi og Bergamo var de som ble hardest rammet i starten, og der de første nordmennene ble smittet. Lodi-provinsen var den første til å stenge skoler og forretninger, mens Bergamo-provinsen ikke gjorde noen betydelige restriksjoner i starten. Lodi stengte ned allerede 23. februar, mens Bergamo fulgte to uker etter, 8. mars.

Tre uker senere kan vi se tydelig forskjell i virusutviklingen i de to provinsene. I Lodi er smittekurven flatet ut – i Bergamo stiger den loddrett.

De italienske sykehusene rapporterer om krigslignende tilstander. 13. mars hadde den lokale avisen i Bergamo over ti sider med dødsannonser, som følge av koronaviruset.

99 prosent av alle som er døde av koronaviruset i Italia var i gjennomsnitt rundt 80 år og led av andre sykdommer i tillegg, skriver NTB.

Frankrike: Stille gater

Tirsdag var veier og togstasjoner i Frankrike fulle av folk som ville flykte fra byen i det landet stengte ned. For å slippe å tilbringe de neste ukene i en trang leilighet, flyktet mange franskmenn til landsbygda.

I en tale kvelden før, annonserte president Emmanuel Macron at landet skulle innføre tilnærmet portforbud, og at de nå er i krig med koronaviruset – en usynlig fiende.

Den franske studenten Inès Khazar (21) er en av dem som kun kan forlate leiligheten sin i Toulouse ved nødstilfeller. Skal man gå ut av døren hjemme må man ha erkæring på at man har lov til det. Hun forteller at det er rart med stillheten i gatene.

TOULOUSE: Utsikt mot hovedveien i Toulouse. Foto: Inès Khazar

– Jeg sitter i leiligheten min og ser ut på byens hovedvei, men den er helt tom for folk og biler. Det er veldig rart. Det er en solfull og varm dag og det føles ikke som noen krise. De fleste av vennene mine har reist fra studenthyblene sine og hjem til foreldrene sine, før vi ble nødt til å holde oss inne, forteller Khazar til TV 2.

Onsdag utstedte fransk politi over 4000 bøter til folk som brøt portforbudet. Boten er på 135 Euro, men kan øke til 475 Euro. President Emmanuel Macron har i motsetning til de enda strammere regimene i Italia og Spania, tillatt trening, melder NTB.

Tyskland: Åpne universiteter

I Tyskland er det så langt ikke innført like strenge restriksjoner som i nabolandene. Grensene er nærmest lukket til flere land, men resaturanter og universiteter er fortsatt åpne for folk.

– Jeg har mulighet til å gå på universitetet og jobbe der, men velger heller å jobbe hjemme, sier universitetsforsker Natalie Frese, ved Universitetet i Bielefeld, til TV 2.

Frese mener de tyske myndighetene ikke forstår alvoret.

STUDENT: Natalie Frese. Foto: Privat

– Min mening er at myndighetene anerkjente situasjonen for sent og ikke forsto alvoret i spredningen av viruset. Jeg synes i tillegg at universitetet burde stengt tidligere. Venner av meg som jobber i privat sektor må fortsatt gå på jobb, selv om de kunne jobbet hjemmefra. Det synes jeg er uansvarlig.

Frese er ikke i risikogruppen selv, men frykter for familien.

– Jeg er redd for faren min som er over 70 år og har kreft, sier Natalie Frese til TV 2.

Onsdag holdt en alvorstynget Angela Merkel en tale der hun uttalte at koronaviruset er den største utfordringen vi har stått ovenfor siden andre verdenskrig. Dette var hennes første direktesende tale utenom nyttårstalene. Tallet på registrerte smittet i Tyskland er torsdag ettermiddag 13 093 personer.

Storbritannia: Stenger skoler

Storbitannia stenger fredag skolene i landet. Torsdag stenger også London 40 undergrunnsstasjoner som en del av tiltakene.

Folk med sykdomssymptomer har fått påbud om å være hjemme i to uker, og for gravide og eldre personer over 70 år, er rådet å unngå kontakt med andre personer. Det anbefales å unngå offentlige forsamlinger og folk som kan jobbe hjemmefra, skal gjøre det, opplyser NTB.

– Denne fienden kan være dødelig, men det er også mulig å bekjempe den. Og vi vet hvordan vi kan bekjempe den, skriver statsminister Boris Johnson i en melding til britene.

Reiseforbud til EU

EU har fått kritikk for å gjøre for lite for å stoppe pandemien, men fra torsdag ble EU-lederne enige om å innføre 30 dagers innreiseforbud til unionen. Kun innbyggere fra EFTA-land og Storbritannia får uttak fra innreiseforbudet. Dette inkluderer Norge.

Det vil imidlertid bli gjort unntak for helsepersonell og andre samfunnskritiske funksjoner.

Minst ti av Schengen-landene har allerede innført streng grensekontroll, noe som egentlig er imot reglene om bevegelsesfrihet i området.