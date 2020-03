Influenser Joakim Kleven (27) postet denne uken en YouTube-video rettet mot Hennes & Mauritz, hvor han kritiserer klesgiganten for moderne slaveri.

Kleven, som er å se i denne sesongen av «Bloggerne», har mange venner i blogg-miljøet, deriblant Anniken Jørgensen.

Jørgensen er en av flere kjendiser som løfter frem YouTube-videoen på sosiale medier, og anbefaler andre å se den.

Langer ut mot H&M

I Aftenpostens dokumentarserie «Sweatshop» fra 2013 deltok Jørgensen, og undersøkte verdens tekstilindustri.

Jørgensen har siden gjentatte ganger anklaget blant annet H&M for underbetaling og elendige arbeidsforhold.

Etter Klevens YouTube-video deler Jørgensen flere bilder på sin Instagram-profil, hvor hun uttrykker sin misnøye over hvordan flere influensere fremdeles reklamerer for H&M.

«Til alle influenserne der ute som støtter H&M, det er IKKE kult å bli assosiert med et merke som jobber som dette», skriver Jørgensen i en Instagram-story og fortsetter:

«Dere blir hypnotisert, slutt å støtte H&M.»

– Ikke kult

Videre deler bloggeren klipp fra tidligere «Sweatshop»-episoder.

– Kjære influensere, mennesker som sulter til døde er ikke kult. H&M er ikke kult. H&M er moderne slaveri, og de har alle pengene i verden til å snu alt på hodet, skriver hun.

Jørgensen har også ved tidligere tilfeller kritisert H&M. Sist for å kopiere et antrekk fra hennes eget klesmerke Knust porselen.

H&M: – Ikke grunnlag i virkeligheten

God kveld Norge har fremlagt alle påstandene fra Jørgensen for Hennes & Mauritz. I en e-post skriver kommunikasjonssjef Kristin Fjeld i H&M Hennes & Mauritz Norway, følgende:

«For å gjennomføre endringer for en rettferdig levelønn i en hel bransje, er det nødvendig med et bredt samarbeid og en kunnskapsbasert tilnærming. Grunnlaget for levelønnsarbeidet til H&M Group er samarbeidet med FN og ILO (International Labour Organization), hvor målet vårt er bidra til å bygge opp et regulert system for lønnsforhandlinger i bransjen.

I dag har 900 000 tekstilarbeidere bedre lønnssystemer som et resultat av H&M Grops program for en rettferdig levelønn. Videre er 1,1 millioner arbeidere inkludert i dialogprogrammer som sikrer fagforeningsfrihet og demokratisk valgte ansattrepresentanter.

Når det kommer til påstanden om at vi hypnotiserer influensere vi samarbeider med, er vi sikre på at alle forstår at dette ikke har grunnlag i virkeligheten.»

God kveld Norge har vært i kontakt med Anniken Jørgensen. Hun ønsker ikke kommentere saken utover enn det hun ha gjort på sosiale medier.