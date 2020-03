Nå spår ekspertene ekstreme rentekutt

Hun påpeker at mange banker nå tilbyr avdragsfrihet til utsatte kunder, og at kombinasjonen av dette og lavere renteutgifter vil kunne hjelpe flere.

– Dersom du ikke mister jobben, og bor i en husholdning som ikke kommer til å oppleve inntektstap på grunn av denne krisen, vil du komme bedre ut av situasjonen enn før og kan øke konsum og investeringer, sier Macic.

Tror renta raskt går ned til gulvet

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets sier Norges Banks rentekutt kom som en overraskelse, men samtidig ikke.

– De fleste var enige om at det ikke var noe å vente med, det var bare å få renta ned.

Nordea Markets er helt klare på at de venter ytterligere kutt.

– Vi tror Norges Bank vil kutte renten helt ned til gulvet, og det ganske raskt. Vårt syn er at styringsrenta bør gå ned til 0. På mandag skrev vi et notat om at dette kunne skje allerede i løpet av uka, sier Olsen.

Han påpeker at Norges Bank tidligere har vært lite villige til å justere styringsrenta for langt ned, men understreker også at den nåværende situasjonen er mer prekær enn noen gang.

– Argumentet for et kraftig rentekutt er særlig for å hjelpe næringslivet. Dette vil hjelpe markedsrentene umiddelbart, slik at bedriftene får lavere utgifter.

«Bold statement»

Slik Nordea Markets leser situasjonen nå, har markedet allerede priset inn et rentekutt på 0,5 eller 0,75 prosentpoeng.

– Dersom det ikke kommer rentekutt snart, vil markedsrentene faktisk kunne stige, sier Olsen, som legger til at spådommen om et rentekutt til 0 i løpet av uka er et «bold statement».

Han tror uansett at Norges Bank må reagere kraftfullt innen kort tid, som innebærer at det vil komme nye rentekutt lenge før den neste planlagte rentebeslutningen 7. mai.

– Vi tror Norges Bank raskt vil sette ned rentene så langt de klarer, men det kan hende det skjer i to omganger, sier Olsen.