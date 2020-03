17. mai-arrangement tar av: – Helt koko!

Mye positivt

Knutsen vedgår at slike typer arrangement fort kan bli oppfattet som tullete. Han har derimot fått mange tilbakemeldinger på initiativet, og tror folk anser forslaget som en reell situasjon.

– Det er veldig mye positivt. Jeg tror mange har skjønt at det ikke er usannsynlig at feiringen kan bli annerledes i år. Poenget er ikke å flytte grunnlovsdagen, men vi står i en situasjon hvor feiringen slik vi kjenner den, kan bli preget av situasjonen. Da kan vi i det minste ta vare på feiringen og ta den på et mer passende tidspunkt, sier han.

Han er imidlertid overrasket over at folk er positive til forslaget om flyttingen, men påpeker at 17. mai er viktig for mange, og at svært få ikke ønsker å gå glipp av feiringen.

– Derfor opprettet vi arrangementet. 17. mai blir det uansett. Selv om situasjonen kan bli forbedret innen den tid, tror jeg nok den uansett vil bli annerledes, sier han.

Tom kalender

Knutsen jobber selv i eventbransjen. Nå er avtaleboken hans tom, og vårens oppdrag avlyst. Han tror grunnen til at arrangementet har tatt av så raskt, er fordi mange sitter i samme situasjon.

– Man sitter stort sett hjemme og bruker mye tid på mobilen. Da får man tid til å scrolle og oppdage noe nytt, sier han.

Tirsdag ble det klart at årets fotball-EM ble utsatt til 2021. Knutsen tror avlysninger og utsettelser på store arrangement lengre frem i tid, fort kan føre til at 17. mai-feiringen også kan bli annerledes.

Usikkert fremover

Knutsen og resten av vennegjengen har foreslått 22. august som en alternativ dag til feiring. Han forstår at situasjonen fremdeles kan vedvare til den tid. Om det skulle være tilfelle, sier han de isåfall må ta en ny vurdering da.

Blant en av kommentarer på arrangementet ble det stilt spørsmål ved valg av dato. Et av svarene var «Fordi det er 97 dager etter 17. mai som er like mange timer Christian Magnus Falsen og resten av Riksforsamlingen brukte på å bli enige om Grunnloven på Eidsvoll i 1814.»

Knutsen sier det ikke ligger noen tanker bak valg av dato.

– Den kommentaren er oppspinn. Det har vært kommunisert i media at til høsten kan det forhåpentligvis være en annen situasjon enn den vi står i nå, i tillegg ønsker vi å ha det i en sommermåned, forklarer han.

Må vente

Oslo kommune har ikke tatt stilling til hvordan 17. mai-feiringen skal foregå, dersom virussituasjonen vedvarer.

– Vi kan ikke ta stilling til det nå, men må komme tilbake til det på et senere tidspunkt, sier kommunen til TV 2.

Mandag holdt statsminister Erna Solberg pressekonferanse for barn, sammen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Der ble Melby spurt om nasjonaldagen kan bli avlyst på grunn av koronasmitte.

– Jeg skjønner at man er bekymret for det. 17. mai er viktig og gøy, og det kommer an på hvor lenge vi må være forsiktig å være sammen med andre mennesker, for det er jo det vi gjør når vi feirer 17. mai med å gå i tog. Jeg håper vi uansett får til en markering av nasjonaldagen selv om det kanskje blir annerledes enn det vi pleier, svarte Melby.