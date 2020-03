Frykter de skal gå konkurs før sommeren: – Kontoen gikk tom etter fire dager

Det er vanskelige tider for næringslivet, og mange små og mellomstore bedrifter har allerede store problemer som følge av koronakrisen.

En av disse, er Bacchus Spiseri AS i Oslo sentrum. De drifter Bacchus Spiseri & Vinhus, og i 2019 pusset de opp nabolokalet, der de åpnet Esaias vin og kaffe.

– Situasjonen nå er at vi begynner for alvor å gå tom for kontanter, allerede, sier styreleder Audun Bøhn.

De stengte ned driften fredag, etter at Oslo kommune hadde kommet med nye retningslinjer i kampen mot koronakrisen.

Tiltakene innebar blant annet at det måtte være lagt opp til at det kunne være en meters avstand mellom gjestene.

– Så lenge situasjonen er såpass uavklart, så kan vi ikke betale ut noe mer. Vi varsler og er i dialog med gårdeier og banken for å få avdragsfrihet, og det vi kan for å stoppe utbetalinger, sier han.

Permitterte ansatte

Bacchus har drevet i 30 år. Bøhn og kona Lena Bøhn, som er daglig leder, har drevet de siste 12 årene.

– Vi føler vi har hatt en forsvarlig drift, og har vært forberedt på dårlig vær om sommeren og lignende som påvirker omsetningen. Men dette kunne vi ikke forutsett, at vi må stenge helt, på ubestemt tid, sier Lena Bøhn.

STENGT: Lena Bøhn og ektemannen Audun Bøhn så seg tvunget til å stenge driften fredag. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Restauranten har nå måttet permittere de 22 ansatte. Opprinnelig skulle de nå ha gått i gang med ansettelse av 10 til 15 ansatte til, for sommersesongen.

– Vi er veldig glad i våre ansatte, og har folk som har jobbet for oss i mange år. Nå håper vi at vi vil være i stand til å åpne igjen, og at de har en jobb å komme tilbake til, sier de to.

På de dagene de nå har vært stengt, har de mistet en kontantstrøm på 500.000, opplyser de.

Konkurs før sommeren

De sitter nå å ser på hva de skal selge, og vurderer å gå inn med private midler for å holde bedriften flytende enn så lenge.

For å frigjøre private midler, må de eventuelt selge huset eller bilen sin.

– Det er egentlig en ganske forvirrende situasjon. Hvor mye penger vi kommer til å mangle om en måned, vet vi ikke. Dette er jo en bransje hvor vi er avhengig av jevne inntekter for å få betalt utgiftene, svært få har bygget seg opp en stor buffer, sier Lena.

Audun Bøhn sier at dersom de ikke får åpnet før 1. mai, ser det dårlig ut.

– Hadde det ikke vært for de tiltakene regjeringen har satt inn, hadde dette sett bekmørkt ut. Samtidig savner vi ytterligere tiltak. For eksempel burde vi fått utsatt arbeidsgiveravgiften, næringsavgiften, og andre offentlige avgifter, sier han.