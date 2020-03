Utøverne må dog overholde strenge smittevernsregler, må melde inn når de skal trene, og bare tre utøvere kan oppholde seg på treningssenteret på samme tid.

Det opplyser kommunikasjonssjef ved Olympiatoppen, Halvor Lea, til TV 2, og legger vekt på at de ikke, på noen måte, går på kompromiss med smittvernsbestemmelsene og reglene om sosial avstand.

Olympiatoppen, hvor en rekke av Norges fremste utøvere fra alle idretter og grener trener, ble, som alle andre treningssentre, stengt forrige uke.

Nå har de imidlertid lyktes med en delvis gjenåpning.

Tre utøvere om gangen

– Vi er opptatt av å følge alle regler og motarbeide viruset. Vi kontaktet bydelsoverlegen i Nordre Aker om å definere en praksis som vi mente kunne være innenfor bestemmelsene og ivareta sosial avstand. Han konfererte med smittevernsoverlegen, og etter det fikk vi tilbakemelding om at det var tillatt, forteller Lea.

Cirka 25 utøvere vil, fra og med onsdag, bli gitt tillatelse til å trene på Olympiatoppen igjen.

Disse 25 utøverne kommer utelukkende fra grener som skal konkurrere i sommerens olympiske - og paralympiske leker. Coachene og sjefene i de ulike særforbundene har fått i oppgave å definere hvilke utøvere som får adgang til senteret.

– Dette er for utøvere som er definert til å være i sjiktet til å være medaljekandidater i OL og paralympics. Ifølge det som ble kommunisert senest i går, så skal OL og paralympics gå som planlagt. Det legger et ansvar på oss som er ansvarlige for forberedelsene til utøverne. Enkelte kan springe rundt Sognsvann og ha utbytte av det, enkelte har et treningssenter i garasje/kjeller, noen har en tredemølle, noen har en romaskin, men dette gir en mulighet for kvalitetsøkter som gjør at de kan opprettholde en så bra treningshverdag som mulig, sier Lea.

Tre utøvere vil ha mulighet til å trene i treningssenteret i kjelleren, som er 750 kvm stort, og i Olympiahallen, på 710 kvm, samtidig.

Lea forteller at det vil bli «nøye regulert» når utøvere kommer og går, og utøverne må melde inn når de ønsker å trene god tid i forkant.