Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea kom med et klart råd da hun svarte på spørsmål fra Nyhetskanalens seere onsdag morgen.

Ett av spørsmålene var om det er smart å kjøpe fond nå.

– Jeg vil umiddelbart si ja, svarte forbrukerøkonomen.

Aksjer på salg

– Vi er glad i å handle når det er salg, og det er det samme med aksjemarkedet. Nå er alt til redusert pris og koster mindre enn det har gjort før, forklarer hun, og kommer med et eksempel:

– Skal du inn med for eksempel 10.000 kroner i aksjefond nå, så får du flere fondsandeler enn om du hadde gått inn med 10.000 i januar. Så nå får du mer for pengene, påpeker Incedursun.

Som vanlig må man ha en langsiktig sparehorisont når man sparer i fond, minst fem-seks år. Historiske tall har vist at det gir god avkastning å plassere penger i fond over lengre tid.

LANG SPAREHORISONT: I løpet av noen år vil du få god avkastning, sier forbrukerøkonom Derya Incedersum. Foto: Nordea

– Hvis du kjøper fond nå til en redusert pris, må du ha is i magen hvis aksjemarkedet faller ytterligere. Så må du heller tenke at når markedet henter seg inn igjen, så vil det bli god avkastning på pengene.

– Ikke sats alt

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet anbefaler også å gå inn i fond nå, men tar ett viktig forbehold.

– Det sikreste rådet er at dette er et godt tidspunkt for å starte en månedlig spareavtale i et aksjefond. Jeg vil ikke anbefale like bastant å putte inn et stort engangsbeløp i aksjefond nå, sier Sættem.

Han viser til at risikoen i aksjemarkedet er ekstremt stor for tiden. Børsverdiene svinger med 5 og 10 prosent hver dag, og man ikke kan vite om bunnen er nådd.

STOR RISIKO: Start en månedlig spareavtale i aksjefond, anbefaler spareøkonom Bjørn Erik Sættem. Foto: Jonas Björkhag, Nordnet

Hvis børsen skulle falle enda mer, vil man oppleve at sparepenger krymper over natten.

– Om du for eksempel har arvet en million kroner og setter det inn i aksjefond denne uken, så kan den millionen være verdt 800.000 om noen dager eller uker. Det kan gjøre vondt å se verdiene falle 10, 20, kanskje 30 prosent på kort tid, og da er det lett å angre seg og selge i panikk om man ikke har en langsiktig plan, sier Sættem.

Vil gå opp igjen

– Nå har de brede aksjeindeksene falt cirka 30 prosent siden nyttår, og det vi så under finanskrisen var at Oslo Børs og andre store børser falt 50-60 prosent fra topp til bunn.

Om man i stedet starter med en spareavtale, og setter inn noen hundre eller noen tusen kroner i måneden, vil pengene fases gradvis inn, og man får flere fondsandeler om markedene skulle falle videre.

At aksjemarkedet til slutt vil ta seg opp igjen, er han derimot ikke tvil om.

– For å trekke en parallell til finanskrisen igjen, så tok det fra tre til fem år før børsene var tilbake på gamle toppnivåer. Husk at alle økonomiske kriser oppleves som verdens undergang når vi er midt oppe i den, men sjelden i ettertid, sier han.