Hotellkjeden Nordic Choice varsler permittering av 7.500 ansatte, skriver svenske Dagens Industri.

Dette bekreftes av administrerende direktør Torgeir Silseth i et intervju med Dagens Industri.

Dette inkluderer 3.000 ansatte i Norge og Danmark, og 4.500 i Sverige.

– Vi håper at det ikke blir så langvarig som en del av ekspertene sier, for vi ser jo det at for hver dag forsvinner jo det meste av inntektsgrunnlaget vårt ettersom det ikke er lov med store konferanser, sier Silseth til E24.