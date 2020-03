Det er en ny hverdag både for foreldre og barn etter at skoler og barnehager ble stengt for å hindre spredningen av koronaviruset.

– Jenny spurte i går kveld før hun sovnet om viruset varte til vi blir gamle.

Det forteller kjendismamma Sigrid Bonde Tusvik til God kveld Norge. Hun er en av veldig mange foreldre som må drive hjemmeundervisning for barnet sitt.

– Skjønner folk er frustrerte

Tusvik har datteren Jenny (6) som går i førsteklasse. Selv har komikeren mistet alle jobbene sine framover og har derfor tid til å undervise.

«FRIMINUTT»: Tusvik tar med datteren og skolen utendørs. Foto: Skjermdump Instagram Sigrid Bonde Tusvik.

– Nå er ikke jeg den personen som har det verst, siden jeg ikke har en jobb nå. Men jeg skjønner at folk er frustrerte for at de skal drifte egen skole og arbeidsplass samtidig, sier Tusvik.

Mange baller i luften

Blogger og sexolog Iselin Guttormsen er tobarnsmor og har en datter i andreklasse.

REKTOR I SAMME HUS: Datteren til Sigrid Bonde Tusvik, Jenny (6), er så heldig at hun har mormor, som også er rektor, i førsteetasjen hjemme. Foto: Skjermdump Instagram Sigrid Bonde Tusvik.

– Jeg sitter med hjemmekontor samtidig som jeg har barnehagebarn som skal underholdes og være lærer. Helst skulle jeg jobbet hundre prosent, men nå kan man ikke det. Så om tiden med barna som man skulle brukt til lek går til skole, går det helt fint, forklarer hun til God kveld Norge.

Hun er likevel fornøyd med opplegget skolen har lagt opp.

– Det er forskjellig fra skole til skole, men jeg er veldig fornøyd med opplegget vi har fått her. De kunne jo valgt å overlate alt til foreldrene selv, sier hun.

Innsikt i barnas utfordringer

Guttormsen føler også at hjemmeundervisning fører til positive ting.

– Som foreldre tar man ikke så mye del i det som skjer på skolen til vanlig, så nå skjønner man hvilke fag de mestrer og trenger ekstra hjelp i, forteller hun.

Hun innrømmer at hun til vanlig lener seg mye på lærerne og kjenner de er trygge der.

«KLASSEN»: Dennis får også god hjelp av bonus-pappa Niklas Tangen Klein. Foto: Skjermdump Instagram Linni Meister.

– Nå må jeg jobbe med det selv. Men det er gøy å se mestringsfølelsen når de knekker koden. Det blir litt mer krangling og litt mer kosing, sier tobarnsmoren.

Holder rutinene

Tidligere glamourmodell og TV-personlighet Linni Meister synes det er viktig at hun holder skoledagen tilnærmet normal for sin sønn Dennis, som går i 5. klasse.

– Vi prøver å holde på rutinene. Starte dagen med å rydde og lage frokost, og lage matpakke slik at lunsjen er klar. Dette synes han er ekstra morsomt at jeg gjør, skriver hun til God kveld Norge.

Etter frokost setter de i gang med ukeplanen fra læreren og dagens gjøremål.

– Skolearbeidet blir gjort på et par timer og han er strålende fornøyd når han er ferdig. Han har skjønt at det lønner seg å starte så tidlig som mulig, slik at han blir ferdig tidligere og kan gjøre ting som han elsker, som for eksempel å spille Playstation online med vennene sine, skriver hun.