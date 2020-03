Tysk firma avviser at Trump ville kjøpe korona-vaksinen

AVVISER: Det tyske firmaet CureVac avviser at den amerikanske presidenten ville kjøpe korona-vaksinen deres. Foto: Pontus Höök/NTB Scanpix

Mandag publiserte den tyske avisen Welt am Sonntag en oppsiktsvekkende sak. Under tittelen «Trump vs. Berlin» skrev avisen at den amerikanske presidenten hadde tilbudt en milliard dollar til et tysk selskap for å få eksklusive rettigheter til en vaksine mot koronaviruset.