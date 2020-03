Det får TV 2 bekreftet av Frps informasjonssjef, Ida Krag.

Bruun-Gundersen er dermed den første stortingspolitikeren som er bekreftet smittet.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sier til TV 2 at Stortinget har innført en rekke tiltak for å hindre at viruset sprer seg.

– Stortinget har innført en rekke hygienetiltak helt siden forrige uke. Hyppigere renhold, mindre møtevirksomhet, alle som kan har hjemmekontor og en rekke andre tiltak. Vi følger rådene til helsemyndighetene, sier stortingspresidenten.

Trøen sier hun selv er frisk og har færrest mulig møter ansikt til ansikt.