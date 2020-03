Politiet avlyser en rekke avhør: – Helt klart uheldig

Seks av landets tolv politidistrikter har denne uken besvart TV 2s spørsmål om hvordan koronautbruddet påvirker deres arbeid.

Alle de seks distriktene svarer at mange avhør har blitt avlyst eller utsatt for å begrense nærkontakt.

– Vi holder fysiske avhør til et minimum og tar strenge vurderinger for hvor nødvendig hvert enkelt avhør er. Vi tar avhør på telefon der det er hensiktsmessig, sier stabssjef Kjetil Øyri i Vest politidistrikt.

Avlyste avhør gjør det vanskeligere å etterforske saker, erkjenner politidirektør Bjørnland.

– Det er helt klart uheldig for pågående etterforskninger at vi ikke får gjennomført alle planlagte avhør på vanlig måte. Vi understreker samtidig at vi fremdeles prioriterer de mest alvorlige sakene. Avhør innen disse vil fortsatt avvikles, sier hun.

Drapssiktet ikke avhørt

I forrige uke ble en 21 år gammel mann pågrepet og siktet for drapet på Halil Kara (21) på Prinsdal i Oslo 10. januar.

Mannen er den fjerde pågrepne i saken. Alle de siktede mistenkes, ifølge TV 2s opplysninger, for å tilhøre et kriminelt miljø i Oslo. Derfor har saken vært særlig utfordrende å etterforske.

Like etter pågripelsen onsdag i forrige uke ønsket politiet å avhøre 21-åringen. Det lot seg ikke umiddelbart gjøre, fordi han på cellen sin viste klare sykdomssymptomer.

Av frykt for at han kunne være koronasmittet, og at smitten kunne spre seg, ble politiet og mannens forsvarer, advokat Fisnik Baki, enige om å utsette avhøret.

En uke senere er mannen fremdeles ikke avhørt, men politiadvokat Anne Marie Hustad opplyser at det ikke har å gjøre med frykt for koronasmitte.

– Det ble gjort noen undersøkelser knyttet til siktedes helsesituasjon. Etter fengslingen tok vi kontakt med forsvarer for å avtale tidspunkt for avhør, sier politiadvokat Anne Marie Hustad til TV 2.

– Hvor uheldig er det, i en så alvorlig straffesak, at man ikke har fått til et avhør ennå?

– Det er naturligvis ønskelig å avhøre siktede så fort som mulig, men det er ikke alltid det går. Vi tok initiativ til avhør forrige fredag, og nå er vi i dialog med forsvarer om å finne ut når det passer for ham. Det må vi bare forholde oss til, sier Hustad.

Like mange patruljer

Tirsdag bekreftet politidirektør Bjørnland at over 1000 politifolk er i karantene, og at antallet er stigende. TV 2 er ikke kjent med hvor mange politifolk som sitter i karantene lørdag. Videre jobber svært mange politifolk hjemmefra.